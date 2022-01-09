Серіали січня 2022 року: "Люби мене", "Садівники", "1883" та ще 4 новинки

Ярослав Підгора-Гвяздовський журналіст, кінокритик, редактор
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9 січня 2022

Ще більше серіалів – документальних, художніх, фантастичних і драматичних... На жаль, у добі не може бути більше часу, ніж 24 години. Саме тому допомагаємо обрати вам кілька хороших серіалів. 

Під кінець 2021 року світ вибухнув різноманіттям і кількістю телевізійного продукту, 

Тож рік видався багатим, а його завершення – і поготів. Втім не всі продукти виробникам вдалося зробити якісним. 

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Страшні провали сіквела "Сексу і міста", "І просто так", і корейського "Моря спокою", показали, що не має нічого вічного – можна спаскудити колись чудову ідею або вдатися до плагіату.

Натомість людиною кінематографічного 2021-го року цілком можна визнати Тейлора Шерідана – сценариста, режисера, актора і шоураннера. За ним стоїть три серіали, які є серед найсильніших в році – 4-й сезон "Єллоустоуну", приквіл до нього, "1883", і кримінальна драма "Мер Кінгстауна". 

Під кінець року почав виходити і завершиться 14 січня заключний, 6-й, сезон епохального "Простору", скоріш за все з наміром продовжитися після перезавантаження.

Режисер і продюсер Даррен Аронофскі випустив з Віллом Смітом документальний серіал "Ласкаво просимо на Землю", британка Олівія Колман ("Королева") подарувала ще одне серіальне щастя – "Садівників", а французи здивували переінакшеними "Місіями".

Є, що дивитися і чим тішитися серіаломанам. Тож – гарного перегляду!  

1883

Показ: Paramount+, США

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В одній з останніх серій 4 сезону "Єллоустоуну" сюжет робить флешбек в минуле, показуючи першого Даттона, який з родиною оселився в Монтані наприкінці ХІХ століття. 

Серіал "1883" є суцільним флешбеком "Єллоустоуну", це приквіл, передісторія роду Даттонів. 

І він настільки ж переконливий, антимелодраматичний, максимально драматичний і навіть трагічний, жорсткий, але правдивий і чесний, наскільки може бути чесним серіал на телебаченні. 

Колишній капітан, Джеймс Даттон, з сім’єю приєднується до білого шерифа (Сема Еліота), щоб охороняти величезну групу німців-емігрантів у їх переселенні за тисячу кілометрів. 

І ця дорога до кращого життя йде крізь біль, хвороби, нещасні випадки, напади бандитів і через смерть. 

Абсолютна дикість Дикого заходу тут так тонко межує з парадоксальною людяністю і духовністю, що нарешті розумієш, як ця тварина, якою була людина, переродилася. 

Одна з фраз доньки-мрійниці Джеймса це чудово проявляє: "Коли ми вдихаємо свіже повітря, майже на смак відчуваєм його Творця". Вершина вестерну!

Ласкаво просимо на Землю (Welcome to Earth)

Показ: National Geographic Channel/Disney+, США

 

Зазначений в титрах як виконавчий продюсер, Даррен Аронофскі ("Дерево життя", "Ной") вказує на незвичайність продукту. 

6 серій серіалу справді не зовсім такі, як зазвичай виходить у National Geographic – вони об’єднані однією концепцією людських чуттів. 

Щоб почути повну тишу, герої спускаються на півкілометра в розщелини під землю, впритул до вулкану. Ми спостерігаємо, як це робить Вілл Сміт, коментатор і запрошена зірка шоу. 

Як і його анімаційний герой "Підводної братви", він пірнає в океан, де на його дні разом з біологом бачить шаленство світла в темряві. Як його герой в "Крутих хлопцях", він гасає на джипі, тільки тут – серед пустелі, де з інженером знімає найшвидший м’язовий рухів в біології – викидання язика хамелеона, або спостерігає серед савани за найбільшою на планеті міграцією антилоп.

Садівники (Landscapers)

Показ: HBO Max, Велика Британія

 

Драма і детектив не застрягли в часі і формі, що й демонструють "Садівники". У них реальна історія хитромудро, грайливо і захоплююче втілена в 4 серіях еквілібристики з хронікою, театралізованою постановкою і поліційним розслідуванням. 

Найвища кінеметографічна насолода спостерігати за перетіканням жанрів з чорної комедії в драму і фантасмагоричний артхауз,  разом і за фантастичною грою Олівії Колман ("Корона"), Девіда Тьюліса ("Фарго") і Кейт О’Флінн ("Поруч зі мною").

Це при тому, що в основі лежить ніби-то доведений (в суді) факт вбивства: двоє вже немолодих британців, чоловік і його дружина, вбили жінчиних батьків, а через деякий час було випадково виявлено їх тіла, за що вбивць судили і посадили на 25 років. 

Але режисер і шоураннер серіалу, Вілл Шарп ("Котячі світи Луїса Вейна"), відразу побудував свою роботу на спірності доказів прокуратури, що й зробило "Садівників" настільки цікавими – не зрозуміло, хто ж винний, чи герої, чи поліцейські, які прийшли до неправильних висновків. Цей серіал – подарунок кіноманам під ялинку!

Міссії-3 (Missions)

Показ: OCS, Франція

 

На початку нового року дивитися 3-й сезон "Місій" варто лише тим, хто або дуже любить фантастику, або здатний замислитися і зробити правильний висновок щодо теперішнього розвитку людства, щоб дати раду собі, а не намагатися поміняти все довкола. Чи знищити всіх. 

Песимістичні французи несподівано синхронізувалися з творцями "Не дивися вгору". І ця несподіванка жанрово дала нове життя серіалу, втім, ідейно завершеного фіналом сезону. 

Фактично, серіал перезавантажили – зійшли з лінії американської "Місії на Марс" чи іспанської "Марсіанської одіссеї" і встали на рейки... німецької "Темряви". 

Єдиний вцілілий в 2-му сезоні астронавт повертається в 3-му на Земля ... іншого виміру, де місій на Марс ще не було.

Далі йдеться про тих самих героїв, але за іншим сюжетом, і це – головна цікавість 5 серій. Треба сказати, інтрига тримає, навіть якщо діалоги чи сюжетні повороти не завжди реалістичні.

Центральним є меседж "думай про правильність кожного свого рішення". І це – не злий меседж.

Гаряча зона-2 (The Hot Zone)

Показ: National Geographic Channel, США – Канада – Велика Британія

 

Це 6-серійний трилер, де "Епідемія" веде "Полюванням на Унабомбера". Послідовно, швидко, професійно і все – на основі реальних подій. 

Зірок, як в 1-му сезоні, не має, що ніяк не псує втілення вмотивованого драматичного матеріалу про отримання у Вашингтоні листів із сибіркою в вересні 2001 року. 

Нова історія в новому сезоні робить "Гарячу зону" антологією. Але градус напруги суттєво підвищився, і справа не тільки в тому, що сюжет вміло і масштабно огортає дві події – 11 вересня і листів із сибіркою. 

Крім Іраку, "віднайденого" на початку 2000-х як одного з терористів, вже в 1-й серії вказується на іншого, страшнішого ворога. Один з перебіжчиків-втікачів з Союзу розповідає про інцидент в Свердловську в квітні 1979 року, коли в повітря потрапили спори сибірки, як хімічної зброї СРСР. 

Втікач резюмує все так: "Якщо ви думаєте, що Росія нападе, – ви помиляєтеся, бо напад – неминучий".

Це робить серіал більш актуальним і сигнальним, ніж здається на перший погляд.

Люби мене (Love Me)

Показ: Foxtel, Австралія  

 

6 серій цієї мелодрами концентрують увагу глядача на доволі звичному житті членів однієї родин, їх залежності та душевних переживаннях. 

Важливо, як вони їх долають, і як звичне стає цікавим. 

Чоловік (Хьюго Уівінг) турбується за своєю хворою дружиною, але цілком втрачає себе. Дружина біситься через це і через свій стан. Їх син – кволий красунчик, що прив’язаний до матері. Їх донька – боїться залишитися без дітей... 

Всі ці проблеми руйнуються через трагедію, коли Бог (життя?доля?) підштовхує кожному свій човен, і треба лише визначитися, чи є достатньо бажання, щоб сісти в нього. 

Власне, в цьому "Люби мене" не відрізняється чимось надто оригінальним, він просто, але вміло, розгортає кожну мандрівку човном. І підкуповує ось цією елементарністю: коли чоловік вирішує поїхати в тур, його донька – піти на побачення, а син – перестає скиглити.

Саме так реалізується принцип життя, а в цій філософічності реалізується ідея певного навчання глядача, повного послання – живіть, роблячи крок вперед.

Простір-6 (The Expanse)

Показ: Amazon Prime, США

 

Попри свою нерівність і відчуття, що писали і знімали його різні люди, "Простір" залишається найсерйознішою космічною оперою в сучасному кінематографі.

 Поодинокі перегуки з "Космічним крейсером "Галактика", може і не роблять йому честі, але слугують своєрідною спадковістю. Таким чином "Простір", завершуючись 6-серійним 6-м сезоном, стає історією. 

Завершальний сезон підкидає дров в багаття класичного сюжету про сина-батька і їх любов-ненависть, яка, як проявлення едіпового комплексу у фантастиці, йде ще з часів перших "Зоряних воєн". 

Війна між внутрішніми планетами і астероїдянами тут є певним тлом для людських емоцій і почуттів, тому так щедро рясніє сентиментальність і драматизм. І він – не простий, і зовсім не вигаданий: маючи можливість знищити головного ворога планет, Марка Інароса, Джеймс Холден цього не робить, інакше б він знищив і сина Наомі – яким би тоді було його життя разом з нею, якою б стала сама Наомі? В серіалі задаються важливі питання для кожного.

Кому не вистачило, ймовірно, може підійти американська екранізація історії єгеря Джо Пікетта з однойменною назвою, про якого вже написано 20 романів. Або красивий, хоч і болючий, британський серіал "Дуже британський скандал" про розлучення посеред 60-х графині і графа Аргайл з Клер Фой і Полом Беттані в головних ролях.

3-й сезон бельгійсько-голландського серіалу "Під прикриттям" теж один з тих, який можна радити. А корейський "Поклик пекла" порадимо попри те, що він датований листопадом і ми не включили його в попередні поради, бо це – саме зерно поняття оригінальність, і, певно, на нього робила ставку Американська кіноакадемія, коли минулого року преміювала корейських "Паразитів".     

Ярослав Підгора-Гвяздовський, журналіст, кінокритик, редактор, спеціально для УП.Життя

Автор колажів Андрій Калістратенко

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