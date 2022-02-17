Від TikTok до штучного інтелекту. Які технології використовують в музичній індустрії сьогодні

Музична індустрія страшенно постраждала від пандемії і карантинних обмежень. Найбільше це стосується середніх та малих гравців. Якщо великі компанії, як-от Live Nation, змогли пережити локдауни та навіть збільшити свою капіталізацію, організатори невеличких концертів, артисти, продюсери залишилися без роботи.

Але попри весь негативний ефект, пандемія дала поштовх розвитку технологій в індустрії.

Музиканти вигадували все нові способи комунікації з аудиторією – як-то лайви в Instagram та концерти у Fortnite. Компанію створювали сервіси, які поєднували артистів (Beatport), а також музикантів з лейблами.

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Розповідаємо про головні технології в музиці за останні роки.

Фото: Ischukigor/Depositphotos

Fortnite

Fortnite – надзвичайно популярна у світі онлайн-гра, яку розробляє компанія Epic Games.

2019 року американський музичний продюсер Marhsmello вирішив провести власний концерт просто всередині гри. Виглядало це так – виступ відбувався на певній локації, на яку мали прийти гравці. Онлайн-концерт став сенсацією.

Згодом до ідеї долучилися й інші музиканти. Найбільш помітний з них – репер Travis Scott. Його перший лайв у Fortnita сумарно зібрав майже 13 млн геймерів. А сумарно по всіх подіях, за інформацією Epic Games, на виступ Travis Scott завітало понад 23 мільйони гравців.

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У 2021 році Fortnite перетворив це у серію SoundWave Sessions. У ній же взяв участь діджей Mohhamed Hamaki та автори суперхіта Dance Monkey гурт Tones and I.

Twitch

Сьогодні сервісом стримінгових трансляцій користується понад 140 мільйонів щоденних активних користувачів. Його вплив на світову музичну індустрію можна порівняти із шаленим ростом TikTok. Але через специфіку контенту – стрімери грають в ігри, періодично вмикаючи на фоні музику – дуже важко імплементувати такий формат у юридичні норми музичної індустрії.

Та 2020 року стався тектонічний зсув – звукозаписувальна корпорація США (RIAA) звернулася до компанії зі скаргою стосовно порушення авторських прав. Twitch відреагував, розіслав стрімерам попередження про можливе порушення прав та банально видалив усі відео, на які скаржилися.

Ситуація тривала цілий рік та непокоїла стрімерів. 2021 року відбулося (щось на кшталт) розв'язання. Twitch дійшов згоди з музичними видавцями.

Утім, результат не спростив життя стрімерам. А скоріше став політичним актом від Amazon (якому належить Twitch), який зміг уберегти сервіс перед можливими судовими претензіями.

TikTok

Важко переоцінити вплив TikTok на музичну індустрію сьогодні. Megan Thee Stalion, Dua Lipa, Harry Styles – мінімум три артисти, які отримали Греммі минулого року, а до того завірусилися в TikTok.

Казахський продюсер Imanbek, ремікс якого став суперхітом у TikTok, теж отримав Греммі, і навряд зміг би це зробити без популярності в китайській соціальній мережі.

Українські артисти теж намагаються використати цей інструмент для промо. Найкраще це виходить у Насті Каменських (2,8 млн підписників) та Наді Дорофєєвої (3,2 млн підписників).

Музиканти намагаються стати популярними в тіктоці. Український гурт Mountain Breeze навіть випустив тікток-альбом. Утім, за останні 3 роки TikTok перестав бути чимось новим – це вже даність, із якою всі мають знати, що робити.

@dualipaofficial Rehearsals for something very special! watch this space 🚀 In the meantime I wanna see your #levitating ♬ Levitating - Dua Lipa

AI Music to Apple

Ще минулого десятиліття на музику, яку створює штучний інтелект, покладали багато надій. Низка стартапів працює в цьому напрямку. Наприклад, технологічний гігант Google розробив open source інструмент Magenta, який дозволяє доробити пісню, використовуючи алгоритми.

Сфера використання музики, згенерованої штучним інтелектом, дуже широка. І здебільшого вона лежить поза межами концертів та фестивалів.

Комерційні продукти потребують саундтреків – корпоративні презентації, рекламні відео, інші продукти – усім їм потрібна фонова музика. Купувати популярну музику дуже дорого. Замовляти у композиторів – складно. Купувати у музичних базах даних не всім зручно.

Тут на допомогу приходить ШІ-музика. Вона позбавлена авторських прав, а отже за її використання не треба платити.

Цього року відбулася велика угода у цій галузі – корпорація Apple купила стартап AI Music. За даними інсайдерів, Apple планує використовувати можливості стартапу саме для генерування саундтреків для внутрішніх відео-продуктів. Наприклад для Apple Fitness.

BeatStars

2019 року вийшла пісня Old Town Road американського репера Lil Nas X. Вона побила всі можливі рекорди – Lil Nas X протримався 19 тижнів поспіль на першому місці у чарті Billboard Hot-100, обійшовши the Weeknd та Майкла Джексона. Біт для цього треку репер створив не сам. Він придбав його на платформі BeatStars.

Beatstars з'явився 2008 року. Ідея полягає в тому, що на ньому продюсери викладають свої біти, а артисти й інші продюсери можуть їх купувати. Для доступу до ресурсу необхідно заплатити за підписку.

2021 року стартап відзвітував, що заплатив 150 млн доларів артистам. А також розширив підписку не тільки на музичних видавців, а й на звичайних користувачів.

Більше про питання взаємодії артистів, аудиторії та технологій музичні експерти з Великої Британії та України говоритимуть 18-19 лютого під час міжнародного музичного форуму Selector PRO 2022, що організовується Британською Радою в Україні та Music Export Ukraine. Відвідування безкоштовне, потрібно лише зареєструватись.

Олексій Бондаренко, музичний оглядач, засновник медіа про нову українську музику LiRoom, спеціально для УП.Життя

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