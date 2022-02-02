Це треба бачити! 10 мистецьких виставок, на які варто сходити в лютому

Поки інформаційне поле перенасичене політичними новинами, світ арту та креативу живе у своєму темпі.

У музеї Ханенків ще на три тижні подовжили майже двомісячну виставку "Бамбук у серці: Китайські живопис і каліграфія", побудовану на роботах сучасних художниць Ксенії Ван, Стелли Недбаєвської та Чи Шаотін.

Закритий Музей сучасного мистецтва в Одесі, як і раніше, готується до своєї весняної появи на Французькому бульварі та працює над новою експозицією.

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У Музеї видатних діячів української культури до 4 лютого ще можна встигнути побачити роботи молодої української скульпторки Леонори Янко.

До 13-го лютого у ньому також експонуватимуть живопис Лери Літвінової "Діамантові відблиски".

Чим ще буде цікавий лютий – далі в добірці мистецьких проєктів та виставок.

"Символізм кохання". Живопис Густава Клімта та П’єра-Огюста Ренуара

Київ, мистецький простір ARTAREA

14.01.22 – 27.02.22

У мистецькому просторі запустили новий відеопроєкт "Символізм кохання", який триватиме до кінця лютого.

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Його розділили на дві частини. Першу присвятили роботам відомого австрійського художника Густава Клімта – творцю "австрійської Мони Лізи".

Для другої взяли картини французького імпресіоніста П’єра-Огюста Ренуара.

Під час відеопоказу по всьому периметру зали на стінах транслюватимуть картини з жінками, яких зображували художники, ліричними сценами.

Подекуди буде представлена оголена натура, про що організатори заздалегідь попереджають батьків, які планують прийти з дітьми.

Крім Ренуара та Клімта, в мистецькому просторі можна побачити й інші картини відомих художників. Зокрема, до 18 лютого триватиме імерсивне шоу "Артерія часу" й показ робіт у стилі відеоарту таких імпресіоністів, як Клод Моне, Едуард Мане, Едгар Дега.

Фотовиставка De Profundis Clamavi

Київ, культурний простір IZONE

29.01.2022 – 13.02.2022

Виставка De Profundis Clamavi або "З глибини я взиваю" є проєктом українського журналіста та фотографа Алекса Заклецького. Світлини зроблені у співпраці з польською журналісткою Монікою Андрушевською, яка стала й куратокою виставки.

Фотоекспозиція присвячена історії родин, що чекають на своїх близьких з російського полону та зниклих безвісти.

На ній представлені портрети сімей, які не втрачають сподівань на повернення рідних. Поряд зі світлинами виставлені на огляд особисті речі ув’язнених та зниклих. Вони, за задумом організаторів, – своєрідні "метатеги", що мають нагадувати "ці люди є не лише статистикою для обмінного фонду, а й живими людьми, на яких чекають їхні близькі".

Варто нагадати, в IZONE ще в січні поновили мистецькі зустрічі Drink&Draw, які, за відсутності додаткових епідеміологічних обмежень, продовжать влаштовувати в лютому. Це тривалі художні сесії, коли можна зробити власноруч малюнок з натури.

Виставка Павла Макова MAPPA MUNDI

Одеса, OFAM / Одеський художній музей

24.01.22 – 02.04.22

Цьогоріч проект художника Павла Макова "Фонтан виснаження" представлятиме Україну на міжнародній художній виставці Венеційській бієнале, яка має відбутися з квітня по листопад.

На виставці в OFAM, крім великоформатної графіки Павла Макова, зараз показують не менш цікавий артоб’єкт MAPA MUNDI.

У ньому художник побудував свій світ та перетворив планету на багатокімнатну квартиру, де стіни-кордони пронизані дверима і всі держави стають сусідами незважаючи на відмежування.

3D-макет Макова схематично зображає політичну мапу сучасності.

Виставка "Таємниці старовинних натюрмортів"

Харків, Харківський художній музей

07.02.22

У Харківському художньому музеї уже монтують виставку "Таємниці старовинних натюрмортів".

Відкриття планується 7 лютого.

Як довго вона триватиме, поки що невідомо через непередбачуваність епідеміологічної ситуації з COVID-19, але найімовірніше побачити її можна буде і навесні.

На виставці представлять живопис та графіку з колекції музею. Можна буде побачити натюрморти різних закордонних художників у часовому проміжку від XVII до XIX століття.

Виставка Ганни Криволап "Діалог традицій"

Львів, Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького

28.01.22 – 27.02.22

У лютому в музеї Шептицького можна буде побачити відразу кілька виставок, серед них – "Діалог традицій" Ганни Криволап, яка триватиме впродовж місяця.

У своїх роботах сучасна художниця звертається до українського коріння та стимулює до роздумів над власною ідентичністю. Для робіт мисткині характерні динамічні мазки та строкатість фарб. На виставці представляють дві колекції Ганни – "Причетність" і "Стрічки".

Ще з кінця грудня в музеї відкритий виставковий проєкт до 115-ї річниці від дня народження графіка, мистецтвознавця та публіциста Святослава Гординського – "Монументальне мистецтво Святослава Гординського: начерки, рисунки, проєкти". Митець значну частину життя провів у еміграції в Америці, покинувши Львів з приходом радянської влади.

А до 13 лютого діє виставка української кольорової графіки "Красота барвности". Проєкт присвячений 50-літтю з часу початку реставрації графічних робіт в музеї Шептицького. З фондів інституції віддали на показ майже 80 робіт 50 художників.

Авторський проєкт Олексія Белюсенка "моя ітака" та виставка Олексія Аполлонова "Карпати плюс"

Львів, Палац Лозинського

05.02.22 – 08.03.22

5 лютого у палаці Лозинського відкриють відразу дві виставки. Перша – проєкт художника Олексія Белюсенка "моя ітака", в якому він розмірковує про пошук власної дороги в історії, що таке доля, любов до рідної землі, українська ідентичність.

Загалу репрезентують окремі роботи з живопису, вибрані із серій "Сосни", "Дорога до Судака", "Крим. Спогади", "Київ вночі", "Чужий дощ", "Щоденник екстреміста".

Також покажуть колажі Олексія Белюсенка та його роботи в стилі ассамбляж (техніка схожа на колаж) від 90-х до нульових. Вперше за 20 років виставлять на огляд триптих художника "відНОСна система категоризації кольору".

Виставка "Карпати плюс" Олексія Аполлонова є своєрідним переосмисленням його попередніх робіт.

На ній покажуть "медитативні" ландшафти художника, створені за 5 років та кілька "свіжих" картин таких, як "Басейн", "Парк Юрського періоду", "На річці Сновидінь", "Лебедине озеро".

Виставка Давида Чичкана "Стрічки та трикутники"

Львів, Львівський муніципальний мистецький центр

04.02.22 – 28.02.22

Після переосмислення ролей Михайла Драгоманова, Лесі Українки та Івана Франка в історичному контексті України, "Стрічки та трикутники" стала черговою серією роздумів художника Давида Чичкана про українськість.

Роботи, які експонуватимуть на виставці, стилістично близькі до політичного плакату кінця ХІХ – першої половини ХХ століть.

Обдумуючи українську ідею та ідентичність, він візуалізує майбутній розвиток країни: соціальний, прогресивний, революційний, незалежний.

Художник-анархіст графічно показує уявну Україну, що стає для нього місцем втечі від реальності в період сьогоднішнього російського імперіалізму та неолібералізму.

До 10 лютого в мистецькому центрі також можна побачити емоційно близький до виставки Чичкана проєкт Олександра Грехова "Монументальна окупація".

У ньому ілюстратор зібрав світлини пам’ятників українських письменників, встановлені свого часу в сьогодні окупованих містах: Горлівці, Донецьку, Луганську, Ялті.

Для проєкту взяли фото з Google Maps, які туди додавали жителі цих території впродовж 2014 – 2021 років.

Виставковий проєкт Тетяни Думан-Скоп "Понад часом: національне!"

Луцьк, Музей сучасного українського мистецтва Корсаків

24.01.22 – 20.02.22

Тетяна Думан-Ском відома не лише як художниця та мистецтвознавиця, але й громадська активістка, що стояла поряд з іншими українцями під час Майдану та Помаранчевої революції, курувала аукціоном "Митці – воїнам".

Вона померла в молодому віці 2 роки тому від раку, але її продовжують пам’ятати.

Таким спомином стала й виставка "Понад часом: національне". На ній експонують майже 70 робіт мисткині на релігійну тематику.

Тетяна Думан-Скоп скрупульозно досліджувала українське сакральне мистецтво, що вплинуло на формування її авторського стилю в іконописі. У ньому вона вміщує діалог давньої культури з сучасними візуальними практиками.

Виставка робіт Future Generation Art Prize

Київ, PinchukArtCentre

25.09.21 – 27.02.22

Останній місяць триває виставка шостої міжнародної премії з сучасного мистецтва Future Generation Art Prize.

Церемонія нагородження відбулась ще у грудні онлайн, але проєкти номінантів та номінанток залишили експонувати.

Представлені роботи 21 учасника з різних країн світу, зокрема, Великої Британії, Ефіопії, Південної Кореї, Швеції, Південно-Африканської Республіки.

У них художники досліджували сьогодення, розмірковували над минулим та майбутнім.

Геополітика, технології, стосунки між людьми залишаються одними з найбільш акцентованих тем з боку митців.

Виставка Віктора Сидоренка "Нульовий рік. Ідея світла"

Київ, M17 Contemporary Art Center

15.12.21 – 12.02.22

"Нульовий рік. Ідея світла" є завершальною частиною мистецького проєкту українського художника Віктора Сидоренка "Всі кольори спектру – це біле світло".

Проєкт побудований на різножанрових роботах митця (живопис, відеоарт, фотографія, скульптура, інсталяції) за понад 25-річний період.

Його останній фрагмент складається лише з нових об’єктів художника. Під час їхнього створення він експерементував з оптикою.

Віктор Сидоренко працює з темами нових соціальних субкультур, трансгуманізму (осмислення науки), людини в час розбудови віртуального всесвіту.

У 2003 році його роботу "Жорна Часу" показували на Венеційській бієнале від України.

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