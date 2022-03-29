У Харкові ворог пошкодив пожежну частину ХІХ століття. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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29 березня 2022

У Харкові російські окупанти пошкодили архітектурну пам’ятку – колишню пожежну частину 1887 року.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Facebook.

"Архітектурна пам'ятка Харківщини, колишня пожежна частина 1887 року побудови, зазнала ушкоджень внаслідок ворожих обстрілів міста Харкова.

Будівля має історичну цінність для міста та рятувальників", – кажуть у ДСНС. 

 Фото: ДСНС

  Фото: ДСНС

Утім, незважаючи на ворожий обстріл, будівля не зруйнувалася повністю.

Рятувальники запобігли обваленню конструкції та почали розбирати завали.

  Фото: ДСНС

 Фото: ДСНС

  Фото: ДСНС

Нагадаємо, якщо ви стали свідком руйнування росіянами культурних та історичних пам'яток, ви можете надати цю інформацію Міжнародному кримінальному суду в Гаазі.

Мінкульт закликає надсилати фото- або відео-докази через цей портал.

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