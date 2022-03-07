Комісія ЄС призупиняє співпрацю з Росією у сфері досліджень та інновацій – МОН

Комісія Європейського Союзу призупиняє співпрацю з російськими організаціями у галузі досліджень, науки та інновацій на знак підтримки України.

Про це заявила єврокомісар Марія Габріель, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Марія Габріель наголосила, що нових контрактів та угод в межах програми "Горизонт Європа" з Росією також більше не укладатиметься.

"Виплати за чинними контрактами вже призупиняються. Усі поточні проєкти в межах програм "Горизонт Європа" та "Горизонт 2020", у яких беруть участь російські дослідницькі організації, наразі ретельно перевіряються", – повідомила єврокомісар.

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Натомість для студентів та працівників закладів вищої освіти України будуть створені максимально гнучкі умови, за допомогою яких участь у проєкті Erasmus+ стане доступнішою, розповів Шкарлет.

Зазначимо, Erasmus+ – це програма так званої "мобільної освіти". Країнами-партнерами програми ЄС є понад 150 держав світу, серед яких і Україна.

За словами єврокомісара, українським студентам запропонують доступні варіанти трансферу для виїзду за кордон. Також гарантують безпеку і надання підтримки, враховуючи особисті потреби учасників програми.

"Крім цього, провідна торгова асоціація "Цифрова Європа", що об’єднує понад 36 тисяч підприємств, включає 96 корпорацій і 39 національних торгових асоціацій з усієї Європи, наполягає на негайній кіберпідтримці України, яку вони готові надавати", – додав міністр освіти і науки України.

Нагадаємо, освітні платформи Coursera та EdX припиняють співпрацю з Росією.

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