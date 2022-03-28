"Охматдит" отримає 97 тис. євро від продажу картини Бенксі на аукціоні

Картину Бенксі продали на благодійному аукціоні у Лондоні за 97 тисяч євро.

Виручені кошти підуть на потреби київської лікарні "Охматдит", повідомляє The Guardian.

Початкова ставка на аукціоні була 20 тисяч фунтів стерлінгів (24 тис. євро).

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Твір вуличного художника Бенксі з Брістоля виставив на аукціон анонімний донор через сайт MyArtBroker.com.

На картині зображені два солдати, які малюють на стіні символ кампанії за ядерне роззброєння.

CND Soldiers від Бенксі на виставці в Tesla Soft Gallery в Будапешті в 2020 році. Фото: Zsolt Szigetváry/EPA

"Найвища ставка значно перевищила наші очікування – 81 тис. фунтів стерлінгів". Пожертва переможця торгів значно змінить життя персоналу, дітей та їхніх сімей у найближчі тижні", – каже керуюча директорка MyArtBroker Шарлотта Стюарт.

Нагадаємо, лікарі "Охматдит" рятують поранених російськими окупантами дітей.

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