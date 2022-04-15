Сценарист "Карткового будинку" зніме документальний фільм про звірства росіян у Бучі

Сценарист "Карткового будинку" Бо Віллімон планує зняти документальний фільм про воєнні злочини військ РФ у Бучі.

Як розповіли в Бучанській міській раді, сценарист американських серіалів зараз знаходиться в Україні та збирає свідчення про звірства росіян.

"Драматург хоче розповісти усьому світу правду про геноцид українців у та героїчний опір українського народу" – кажуть в міській раді звільненого міста.

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Бо Віллімон на Київщині. Фото: Міська рада Бучі

Нагадаємо, Бучу звільнили від військ РФ 31 березня.

Проте ще 9 березня, невдовзі після початку окупації, на вулицях міста почали з'являтися тіла вбитих людей, це зафіксували на супутникових знімках.

Станом на 12 квітня у Бучі виявили 403 тіла вбитих і закатованих людей, які загинули під час російської окупації міста.

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