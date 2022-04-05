У Бучі патрульний врятував перелякану хаскі і назвав її на честь міста

У звільненій від російської окупації Бучі поліцейські, які відучора перебувають у місті, знайшли та прихистили перелякану собаку.

Про випадок розповіли в патрульній поліції.

Собаку знайшли під час того, як патрульні допомагали місцевим, перевіряли домівки та покинуті автівки.

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У наскрізь простріляному автомобілі патрульний Олександр Сидоренко помітив собаку, яка лежала зі стороні пасажирського сидіння.

Фото: Патрульна поліція

"Тварина лежала на уламках скла, здавалось, що вона нежива.

Проте, коли Сашко підійшов ближче та заговорив, хаскі підняла голову. Екіпаж невимовно зрадів цьому", – розповіли в поліції.

Собаку після цього відвезли до ветеринарної клініки, де її оглянули і повідомили, що це хаскі-дівчинка.

Тварина була цілком здорова, однак дуже перелякана і виснажена.

Спочатку її хотіли передати до притулку, однак серце патрульного Олександра не витримало і, порадившись із дружиною, він зробив собаку частиною своєї родини.

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"Тепер Буча, саме так назвали тварину, поступово адаптується та звикає до нового помешкання", – розказують у поліції.

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