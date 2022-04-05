У Бучі патрульний врятував перелякану хаскі і назвав її на честь міста

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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5 квітня 2022

У звільненій від російської окупації Бучі  поліцейські, які відучора перебувають у місті, знайшли та прихистили перелякану собаку.

Про випадок розповіли в патрульній поліції.

Собаку знайшли під час того, як патрульні допомагали місцевим, перевіряли домівки та покинуті автівки.

У наскрізь простріляному автомобілі патрульний Олександр Сидоренко помітив собаку, яка лежала зі стороні пасажирського сидіння.

Фото: Патрульна поліція

"Тварина лежала на уламках скла, здавалось, що вона нежива. 

Проте, коли Сашко підійшов ближче та заговорив, хаскі підняла голову. Екіпаж невимовно зрадів цьому", – розповіли в поліції.

Собаку після цього відвезли до ветеринарної клініки, де її оглянули і повідомили, що це хаскі-дівчинка.

Тварина була цілком здорова, однак дуже перелякана і виснажена.

Спочатку її хотіли передати до притулку, однак серце патрульного Олександра не витримало і, порадившись із дружиною, він зробив собаку частиною своєї родини.

"Тепер Буча, саме так назвали тварину, поступово адаптується та звикає до нового помешкання", – розказують у поліції.

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