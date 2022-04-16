У КМДА розповіли, чому не захистили від "русского мира" Монумент Незалежності на Майдані

Яна Осадча журналіст
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16 квітня 2022

Навколо Монументу Незалежності "Стела" та Лядських воріт, які знаходяться на Майдані Незалежності в Києві, не встановили захисні споруди через те, що пам'ятки занадто високі.

Про це повідомив директор Департаменту охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації Олександр Никоряк в коментарі "Українській правді. Життя".

Спочатку Монумент Незалежності та Лядські ворота входили до переліку, які збиралися захищати, однак потім їх зі списку видалили.

Захистити 40-метровий пам’ятник від ймовірних обстрілів та бомбардувань виявилося проблематично.

 Фото: DmyTo/Depositphotos

"Для цього на Майдан потрібно виганяти техніку, крани, розраховувати пориви вітру. А якщо конструкція, не дай Боже, впаде? Буде ще гірше. 

Тому монумент Незалежності у Києві буде відкритим", – зазначив Никоряк. 

Також врахували і те, що встановлення захисної конструкції для такого великого монумента буде коштувати дуже дорого.

На захисті від "русского мира": як рятують українські пам'ятки і чому Київ лишив монумент Незалежності відкритим

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