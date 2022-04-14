Російські снаряди зруйнували 24 українські лікарні, ще три сотні – пошкодили

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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14 квітня 2022

З початку війни російські снаряди та ракети пошкодили в Україні 324 лікарні, 24 з яких – зруйнували вщент.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

При цьому деякі медзаклади вже починають відновлювати. Зокрема, на територіях, звільнених від ворожих окупантів.

Зараз відомство працює над комплексним планом, де саме будуватимуться лікарні, в якому вигляді вони будуть відновлені та які послуги надаватимуть.

Польовий шпиталь на підземній парковці торгового центру біля Львова. Bumble-Dee/Depositphotos

"Поки триватиме відбудова медзакладів, у деяких населених пунктах тимчасово можуть бути розміщені мобільні шпиталі", – повідомили у МОЗ.

У лікарнях, які мають незначні пошкодження, проведуть косметичні ремонти, додали у відомстві.

Крім того, як заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, кожна нова лікарня, яку побудують в Україні, обов'язково, повинна бути обладнана підземним паркінгом.

Так, за його словами, будуть прокладаються необхідні для реанімації системи газопостачання, які, за потреби, можуть стати надійним бомбосховищем з необхідними функціями для повноцінної роботи лікарні.

"Необхідність таких рішень довів як COVID-19, коли виникла необхідність розгорнути якомога більше ліжок, так і війна, адже російські окупанти ігнорують конвенції про заборону обстрілів цивільних лікарень", – наголосили у МОЗ.

Раніше МОЗ на тлі систематичних обстрілів лікарень окупантами закликало позбавити російські медзаклади акредитації Joint Commission International (JCI), яка є золотим стандартом якості охорони здоров’я у світі.

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