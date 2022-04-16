"Як примирити Пілата з Христом": українці обурилися через Хресну ходу в Ватикані за участі українки та росіянки

У Ватикані провели Хресну дорогу за участю жінок, одна з яких представляла Україну, а друга – Росію.

Хресну ходу, яка відбулася вперше після дворічної перерви через пандемію, очолив Папа Франциск, повідомляють у Vatican news.

Під час ходи хрест несли представники різних католицьких родин. Серед них були і українка Ірина та росіянка Альбіна. Обидві жінки живуть 20 років в Італії та працюють у відділенні паліативної допомоги.

Реклама:

Текст, який звучав під час церемонії, був таким:

"Перед лицем смерті мовчання більше промовисте, ніж слова. Тому перебуваємо в молитовній безмовності, і нехай кожен із нас у своєму серці помолиться за мир на всій землі".

Алібіна та Ірина. Фото: vaticannews.va

Папа Франциск у промові-молитві звернувся до Бога такими словами:

"Приведи недругов до рукостискання, аби вони могли вкусити взаїмне прощенння; обеззбрій руку брата, підняту на брата свого, щоб там де зараз ненавість, розківітла згода. Та не будемо вести себе як вороги Хреста Христова".



В Україні ідея Ватикану про примирення з Росією, а також визнання народів двох країн братніми, викликала обурення.

Зокрема, посольство України у Ватикані напередодні Хресної ходи звернулося до Папського престолу з роз’ясненням того, що така ідея в нашій країні не буде сприйнята.

Реклама:

Українські греко-католики також виступили проти символічного примирення українців та росіян під час Хресної ходи.

Українці в соціальних мережах, здебільшого, дуже негативно відреагували на ідею Папа Франциска про примирення з росіянами.

Люди вважають, що це нагадує спробу примирити Понтія Пілата з Ісусом Христом

"Як католичці, дуже прикро і боляче то все читати і чути.

Тобто Понтія Пілата маємо урівняти з Ісусом Христом? А Ірода з убитими немовлятами? А українці ще й винні, що їм занадто допомагають?! Чи можливо занадто співчуття, коли нищать все і всіх, кого і що любиш, з усіх видів зброї з нелюдською жорстокістю?! Чи можливо урівнювати добро і зло?", – задається питаннями Neda Nejdana.

Подібної думки дотримується і Володимир Вятрович.

"Христос міг простити навіть Понтія Пилата. Але ми шануємо лише Його, а не обох. Другий всеодно лиш кат", – відреагував на ходу екс-очільник Інституту національної пам’яті.

Людмила Звір публікує фото ексгумації тіл загиблих в Бучі, і пише:

"Ганебний фарс таки відбувся. Попри протести українських греко- і римокатолицької громад".

Деякі навіть закликали Українську греко-католицьку церкву з’єднатися з Православною церквою України.

Також чимало постів, в яких українців виказують своє розчарування понтифіком.

"Папа Римський зробив найгірший вчинок по відношенню до України, кожної жертви зґвалтування та кожної війни у світі. Він поставив ґвалтівника із жертвою на один рівень, тим самим легалізуючи злочини. Ось це означає його хода, де українка тримає за руку росіянку", – написала Надійка Потоцька.

Колаж Микита Тітов

Нагадаємо, Папа Франциск заявив, що українських біженців у світі примйають краще, ніж інших через расизм.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.