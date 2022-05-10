У Польщі виставили на аукціон марки "Русскій корабль...", підписані автором фрази, Кличком і Кулебою

Польське інтернет-видання Gazeta.pl виставило на аукціон три марки "Русскій корабль…", підписані українськими політиками Віталієм Кличком і Дмитром Кулебою, а також прикордонником Романом Грибовим.

На зібрані гроші планують придбати машини швидкої допомоги для українських військових госпіталів.

Уже за перший день аукціону сумарний розмір ставок на марки "Русскій корабль" сягнув понад чверть мільйона гривень.

Легендарні марки та автографи збирали по всій Україні, зокрема, представники Руху "ЧЕСНО".

Історію цього проєкту розповіла одна з представниць руху Віта Думанська.

Фото: Віта Думанська/Рух "Чесно"

Які лоти є на аукціоні?

Станом на 10 травня, марку з підписом Кличка оцінили у 26 100 злотих, з підписом Кулеби – у 10 200 злотих, а з підписом прикордонника Грибова – у 13 800 злотих.

Менш ніж за добу три марки сумарно сягнули у ціні понад 350 тисяч гривень.

І це не фінальна ставка, адже аукціон триватиме ще 8 днів.

Як готувалися до аукціону?

Автограф на марці залишив, зокрема, автор легендарної фрази Роман Грибов

Крок 1: отримати марки.

Марки "Русскій воєнний корабль, іді…" розкупили з відділень "Укрпошти" та інтернет-магазинів за лічені години.

А ідея аукціону виникла за день після завершення продажу, розповідає Віта Думанська.

У цей час дістати марку було дуже складно, але, зрештою, знайшлися люди, які безкоштовно віддали марки на аукціон.

Крок 2: додати унікальності.

На марці розписався також Дмитро Кулеба

"Для професійного аукціону годяться найбільш унікальні речі. Так виникає ідея – отримати додатково підписи українських лідерів, які на передовій війни, на різних її фронтах", – розповідає Думанська.

Журналісти газети "Експрес" домовилися отримати підписи від очільника української дипломатії Дмитра Кулеби та автора крилатої фрази, прикордонника Романа Грибова.

Після подорожі у Львів, Київ, Львів, Черкаси, марки поїхали у конвертах та складених газетах (для надійності!) до Києва.

Там Рух "ЧЕСНО" отримав марки та роздобув автограф мера Віталія Кличка.

Крок 3: доставити марки у Польщу.

Скріншот: allegro.pl

"Прямим поїздом Київ-Варшава марки помандрували до місця призначення. На вокзалі Варшави нас чекали працівники Gazeta.pl. Вони раділи і дякували так, наче це їхнє особисте і дуже велике щастя!" – розповідає Віта.

Крок 4: продати марки, купити "швидкі".

Аукціон стартував 9 травня.

У цей день, поки у Варшаві обливали "кров’ю" російського посла, у редакції були зайняті ще одним моніторингом новин: зростанням ставок на аукціоні.

"Фраза, яку промовив український захисник Роман Грибов у відповідь російському воєнному кораблю, що наближався до острова Зміїний у перший день повномасштабної війни, стала справжнім гаслом українського спротиву. А зараз завдяки зусиллям братньої Польщі – вона може буквально врятувати життя", – наголошує Віта Думанська.

Нагадаємо, раніше "Укрпошта" ввела в обіг марку з легендарною фразою захисника острова Зміїного.

Марки викликали ажіотаж, тому на їх продаж наклали обмеження.

Потім продаж відновили, і колекційні марки розкупили за 3 хвилини.

Марки з цією ілюстрацією та фразою більше не тиражуватимуть, однак "Укрпошта" анонсувала інші витвори філателістичного мистецтва.