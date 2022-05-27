На відновлення музею Сковороди збиратимуть пожертви: Мінкульт і Харківська ОДА створили спецфонд

На початку травня російські окупанти знищили Національний музей Григорія Сковороди на Харківщині, але скульптура філософа вціліла.

Тепер Мінкульт і Харківська обласна державна адміністрація створили спеціальний фонд для збору коштів на відновлення зруйнованого музею.

На реставрацію музею Сковороди збиратимуть кошти не тільки від держави, а й від благодійників та міжнародних донорів, повідомляє міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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"Вже маємо попередні домовленості з низкою наших західних партнерів про те, що вони згодні давати кошти на відновлення Музею.

Наразі це єдиний варіант, аби відремонтувати його швидко, не затягуючи. Адже, як ми знаємо, час в даному випадку може лише погіршити зруйноване. В тому числі через погодні умови", – сказав Ткаченко.

Що залишилося від музею Сковороди на Харківщині. Фото: МКІП

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Збір коштів буде публічним і контролюватиметься державою, щоб всі охочі могли відстежувати, куди витрачаються гроші.

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За словами Ткаченка, перелік робіт, потрібних для відновлення музею, вже визначили.

"Постать Сковороди посідає вагоме місце в нашій літературі, філософії, історії…Вірю, що ми зможемо зберегти внесок філософа не тільки в нашій памʼяті та на сторінках книжок, а й фізично", – додає міністр.

Нагадаємо, у ніч проти 7 травня окупанти обстріляли Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди в Сковородинівці.

До речі, саме цього року відзначають 300-річчя з дня народження українського філософа.