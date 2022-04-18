Як у музеях Києва захищають експонати від "русского мира". ФОТО

Експонати музеїв Києва спакували та перемістили в безпечні місця.
Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.
Столичні музеї наразі не приймають відвідувачів, а їхні працівники намагаються зберегти фонди та документи від ймовірного знищення.
"Триває робота щодо здійснення захисту будівель музеїв, які переважно є пам‘ятками культурної спадщини.
Зокрема, вжито заходів щодо посилення в музеях протипожежного захисту: заклади додатково забезпечено вогнегасниками, по приміщенням розгорнуті пожежні рукава", – кажуть в КМДА.
|Музеї не приймають відвідувачів
|Експонати спакували
|У приміщеннях розгорнуті пожежні рукави
|Вікна в музеях заклеюють скотчем
|Стелажі також захищають
|Чорно-білі фото передають атмосферу, яка панує в музеях
|Музеї також сумують за мирними часами
|Культурна спадщина має бути надійно захищена
Вікна в музеях заклеюють скотчем та захисною плівкою. В деяких будівлях встановили захисні щити з відповідних матеріалів, металеві ролети, цокольні поверхи закрили мішками з піском.
Нагадаємо, в різних містах України захищають пам'ятники. З початку війни росіяни пошкодили або зруйнували майже 170 пам’яток культури.
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