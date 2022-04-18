Як у музеях Києва захищають експонати від "русского мира". ФОТО

Експонати музеїв Києва спакували та перемістили в безпечні місця.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

Столичні музеї наразі не приймають відвідувачів, а їхні працівники намагаються зберегти фонди та документи від ймовірного знищення.

"Триває робота щодо здійснення захисту будівель музеїв, які переважно є пам‘ятками культурної спадщини.

Зокрема, вжито заходів щодо посилення в музеях протипожежного захисту: заклади додатково забезпечено вогнегасниками, по приміщенням розгорнуті пожежні рукава", – кажуть в КМДА.

Музеї не приймають відвідувачів

Експонати спакували

У приміщеннях розгорнуті пожежні рукави

Вікна в музеях заклеюють скотчем

Стелажі також захищають

Чорно-білі фото передають атмосферу, яка панує в музеях

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Культурна спадщина має бути надійно захищена

Вікна в музеях заклеюють скотчем та захисною плівкою. В деяких будівлях встановили захисні щити з відповідних матеріалів, металеві ролети, цокольні поверхи закрили мішками з піском.

Нагадаємо, в різних містах України захищають пам'ятники. З початку війни росіяни пошкодили або зруйнували майже 170 пам’яток культури.

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