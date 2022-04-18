Як у музеях Києва захищають експонати від "русского мира". ФОТО

Яна Осадча журналіст
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18 квітня 2022

Експонати музеїв Києва спакували та перемістили в безпечні місця.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

Столичні музеї наразі не приймають відвідувачів, а їхні працівники намагаються зберегти фонди та документи від ймовірного знищення.

"Триває робота щодо здійснення захисту будівель музеїв, які переважно є пам‘ятками культурної спадщини.

Зокрема, вжито заходів щодо посилення в музеях протипожежного захисту: заклади додатково забезпечено вогнегасниками, по приміщенням розгорнуті пожежні рукава", – кажуть в КМДА.

 Музеї не приймають відвідувачів
 Експонати  спакували 
 У приміщеннях розгорнуті пожежні рукави
 Вікна в музеях заклеюють скотчем
 Стелажі також захищають
 Чорно-білі фото передають атмосферу, яка панує в музеях
 Музеї також сумують за мирними часами
 Культурна спадщина має бути надійно захищена

Вікна в музеях заклеюють скотчем та захисною плівкою. В деяких будівлях встановили захисні щити з відповідних матеріалів, металеві ролети, цокольні поверхи закрили мішками з піском.

Нагадаємо, в різних містах України захищають пам'ятники. З початку війни росіяни пошкодили або зруйнували майже 170 пам’яток культури. 

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