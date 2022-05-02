У Василькові хочуть встановити пам’ятник вцілілому півнику та відновити його виробництво

У Василькові, що на Київщині, хочуть встановити монумент на честь керамічного півника з вцілілої під час авіаудару шафки у Бородянці.

Про це повідомила міська голова Василькова Наталія Баласинович.

Запропонувати проєкт монументально-декоративної скульптури може кожен охочий фахівець у цій галузі, підкреслила очільниця Василькова.

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"Якщо ти творча і завзята особистість, маєш відповідний фах і досвід, цінуєш культурну спадщину та майстерність гончарів Васильківської майоліки, бажаєш лишити по собі яскравий слід в культурному просторі України, запрошуємо до участі у створенні проєкту пам'ятного знаку (монументально-декоративної скульптури) славнозвісному васильківському півнику, що став символом незламності та перемоги над пітьмою.

Твоє ім'я назавжди закарбується на сторінках відродження Василькова!" – наголосила Баласинович.

Керамічні півники васильківської майоліки. Фото: Оксана Данченко

Надсилати проєкти монумента із зазначенням орієнтовної вартості "з нуля до його повної реалізації" необхідно на пошту: ukultura2018@ukr.net

Як розповіла "УП. Життя" міська голова Василькова Наталія Баласинович, заявки на проєкти прийматимуться орієнтовно до кінця травня.

За її словами, станом на 2 травня уже надійшло три проєкти пам'ятника півнику васильківської майоліки.

"Пропонують різні варіанти. Ми вже думали про півня-фонтана. Хочемо, щоб це було небанально, а інтерактивно", – підкреслила мер міста.

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При цьому витрачати кошти з бюджету на встановлення монумента не планують, каже Баласинович.

"Можливо, будемо домовлятися і просити кошти у співдружних міжнародних організацій, мерів-побратимів, щоб реалізувати цю ідею", – додала міська голова.

Також очільниця Василькова розповіла, з якою метою хочуть встановити монумент півнику, що вцілів у Бородянці:

"Думаю, сама доля послала нам такий шанс, цього півника, який вистояв на кухні у Бородянці і став символом незламності українців під час війни.

Він допоможе нам відродити майоліковий завод. Ми вже ведемо перемовини про те, щоб відновити виробництво і можливо повернути завод у комунальну власність".

Як пояснила Баласинович, раніше у Василькові функціонував завод з виготовлення майолікових виробів: керамічного посуду та звірів. Він був візитівкою міста. Потім підприємство приватизували.

"Виробництво поступово почало скорочуватися, а зараз завод взагалі не функціонує.

Такі вироби теж не користувалися великим попитом і власник говорив про те, що немає необхідної глини після окупації Луганщини", – пояснила міська голова.

Ідею відродити майолікове виробництво вирішили реалізувати, розпочавши із встановлення пам'ятника півнику, який буде максимально схожий на оригінал, що вцілів після авіаудару по будинку у Бородянці.

У планах – запустити масове виробництво керамічного півника. За словами Баласинович, уже навіть почали реєстрацію торгової марки, яка свідчитиме про те, що це саме український васильківський півень.

"Уже весь світ побачив цього півня. Навіть якщо по 10 чи по 20 доларів продавати цих півнів, то думаю, що багато іноземців їх куплять хоча б для того, щоб підтримати Україну. Хочемо продати хоча б 50 мільйонів півнів на весь світ.

Цю ідею нам підкинула сама доля і ми зобов'язані її реалізувати. Сподіваюся, що всі високопосадовці, які будуть приїжджати до Києва, приїдуть і до Василькова, адже він дуже близько", – підкреслила очільниця міста.

Пам’ятник вцілілому керамічному півнику – лише початок. Також місцева влада має намір у майбутньому зробити сувенірну крамницю з продажу майолікового посуду і навіть вареничну.

"Хочемо зробити вареничну, яку стилізуємо у майоліковому стилі, де подаватимуть страви в аутентичному посуді. Ще плануємо запустити навчальні майстер-класи для дітей з виготовлення таких виробів, щоб до нас їхала вся Україна.

В планах – розробити туристичний маршрут, адже рано чи пізно війна скінчиться, Україна відбудується. Вона буде популярною для іноземців", – вважає Наталія Баласинович.

Славнозвісна шафка з керамічним півником, що вціліли у Бородянці на стіні розбомбленого будинку. Фото: Національний музей Революції Гідності

Нагадаємо, легендарна шафка із керамічним півником васильківської майоліки, що вціліла після авіаудару по будинку у Бородянці, стала одним із символів незламності українців перед страхіттями військової агресії РФ.

Фото звичайного елементу кухонного інтер’єру облетіло весь світ завдяки світлині київської фотокореспондентки "Суспільного" Єлизавети Серватинської.

Художниця з Харкова Валерія Полянскова навіть подарувала аналогічних півників прем'єру Великої Британії Борису Джонсону та президенту Володимиру Зеленському.

Згодом шафку демонтували зі стіни розбомбленого будинку у Бородянці і передали до музею Революції Гідності разом з усім її начинням.

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