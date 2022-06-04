Картину Марчука "Сад спокуси" продали на благодійному аукціоні за рекордну суму

Яна Осадча журналіст
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4 червня 2022

Картину українського художника Івана Марчука "Сад спокуси" продали на благодійному аукціоні за 120 тисяч доларів.

Це найдорожча ціна, яку будь-коли сплачували за полотна живих українських митців, повідомили у благодійному фонді "Повернись живим".

"Сад спокуси" пішов з-під молотка під час благодійного аукціону "Art can help", організованого аукціонним домом Goldens.

"Цей натюрморт та ще 26 предметів мистецтва, нагадаємо, виставили на продаж, щоб підтримати ЗСУ. 50% з виручених коштів аукціону, що завершився 3 червня передадуть нашому фонду", – говорять волонтери.

 "Сад спокуси"
 50% з виручених коштів аукціону передадуть фонду "Повернись живим"

Автор полотна 86-річний Іван Марчук сподівається, що власник картини отримає насолоду від твору.

"А також задоволення від причетності до благородної місії підтримати нашу армію й країну у годину великого лиха, коли вирішується питання бути чи не бути українській культурі й українцям", – написав Іван Марчук на своїй сторінці в день аукціону.

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Нагадаємо, у колишній будівлі посольства США у Києві планують відкрити музей сучасного мистецтва українського художника Івана Марчука.

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