Картину Марчука "Сад спокуси" продали на благодійному аукціоні за рекордну суму

Картину українського художника Івана Марчука "Сад спокуси" продали на благодійному аукціоні за 120 тисяч доларів.
Це найдорожча ціна, яку будь-коли сплачували за полотна живих українських митців, повідомили у благодійному фонді "Повернись живим".
"Сад спокуси" пішов з-під молотка під час благодійного аукціону "Art can help", організованого аукціонним домом Goldens.
"Цей натюрморт та ще 26 предметів мистецтва, нагадаємо, виставили на продаж, щоб підтримати ЗСУ. 50% з виручених коштів аукціону, що завершився 3 червня передадуть нашому фонду", – говорять волонтери.
|"Сад спокуси"
|50% з виручених коштів аукціону передадуть фонду "Повернись живим"
Автор полотна 86-річний Іван Марчук сподівається, що власник картини отримає насолоду від твору.
"А також задоволення від причетності до благородної місії підтримати нашу армію й країну у годину великого лиха, коли вирішується питання бути чи не бути українській культурі й українцям", – написав Іван Марчук на своїй сторінці в день аукціону.
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Нагадаємо, у колишній будівлі посольства США у Києві планують відкрити музей сучасного мистецтва українського художника Івана Марчука.
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