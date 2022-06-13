На найбільшому озері в Києві розквітла водяна клумба. ФОТО

У Дніпровському районі на озері Тельбін розквітли водяні лілії. Їх там близько 40 кущів різних видів.

Квітковими фото поділились працівники Київської міської держадміністрації.

"Декілька років тому мешканці Березняків висадили на озері сортові водяні лілії.

З року у рік незвична клумба розрослася все більше і, зрештою, перетворювалася на місцеву легенду", – додають у КМДА.

Водяні лілії на озері Тельбін. Фото: КМДА

Кожного літа люди з різних районів міста та околиць приїжджають до найбільшого озера столиці, щоб помилуватися різнобарвними водяними ліліями.

Водяні лілії. Фото: КМДА

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