У Бучі "розквітли" місця від куль на парканах. ФОТО

У Бучі на Київщині, яку тероризували окупанти, сліди від куль на парканах замальовують квітами.
Пошкоджені паркани розписує "пластунка" з Канади Іванка Сіолковська.
"У неї є маленька помічниця. А ще є мрія, щоб ідею підхопили інші художники, і вона перетворилася на флешмоб", – пише Бучанська міська рада.
Щоб "оживити" звільнене містечко, волонтерка приїхала з Торонто.
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|Іванка Сіолковська з Торонта приїхала в Бучу, щоб "оживити" обстріляне місто
Іванка Сіолковська мріє, щоб цю ідею втілили у всіх деокупованих містах.
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|Жінка малює квіти на слідах від куль у парканах
Наразі Іванка завершує роботу в Бучі – домальовує велике панно.
|Квіти замість куль. Фото: Бучанська міськрада
"Переможемо ворогів, розквітне Україна!" – кажуть у Бучанській міськраді.
|У художниці є маленька помічниця
|Фото: Бучанська міськрада
|Волонтерка хоче втілити ідею з квітами в інших містах
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|Наразі Іванка завершує роботу в Бучі
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