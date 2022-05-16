У Бучі "розквітли" місця від куль на парканах. ФОТО

У Бучі на Київщині, яку тероризували окупанти, сліди від куль на парканах замальовують квітами.

Пошкоджені паркани розписує "пластунка" з Канади Іванка Сіолковська.

"У неї є маленька помічниця. А ще є мрія, щоб ідею підхопили інші художники, і вона перетворилася на флешмоб", – пише Бучанська міська рада.

Щоб "оживити" звільнене містечко, волонтерка приїхала з Торонто.

Іванка Сіолковська з Торонта приїхала в Бучу, щоб "оживити" обстріляне місто

Іванка Сіолковська мріє, щоб цю ідею втілили у всіх деокупованих містах.

Жінка малює квіти на слідах від куль у парканах

Наразі Іванка завершує роботу в Бучі – домальовує велике панно.

Квіти замість куль. Фото: Бучанська міськрада

"Переможемо ворогів, розквітне Україна!" – кажуть у Бучанській міськраді.

У художниці є маленька помічниця

Фото: Бучанська міськрада

Волонтерка хоче втілити ідею з квітами в інших містах