У Бучі "розквітли" місця від куль на парканах. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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16 травня 2022

У Бучі на Київщині, яку тероризували окупанти, сліди від куль на парканах замальовують квітами.

Пошкоджені паркани розписує "пластунка" з Канади Іванка Сіолковська.

"У неї є маленька помічниця. А ще є мрія, щоб ідею підхопили інші художники, і вона перетворилася на флешмоб", – пише Бучанська міська рада.

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Щоб "оживити" звільнене містечко, волонтерка приїхала з Торонто.

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 Іванка Сіолковська з Торонта приїхала в Бучу, щоб "оживити" обстріляне місто

Іванка Сіолковська мріє, щоб цю ідею втілили у всіх деокупованих містах. 

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 Жінка малює квіти на слідах від куль у парканах

Наразі Іванка завершує роботу в Бучі – домальовує велике панно.

 Квіти замість куль. Фото: Бучанська міськрада

"Переможемо ворогів, розквітне Україна!" – кажуть у Бучанській міськраді.

 У художниці є маленька помічниця

 Фото: Бучанська міськрада

 Волонтерка хоче втілити ідею з квітами в інших містах

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 Наразі Іванка завершує роботу в Бучі

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