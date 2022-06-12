"Місто мрії для урбаністів": японський архітектор розробить план відбудови Ірпеня

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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12 червня 2022

Відомий японський архітектор Хірокі Мацура побував у звільненому від окупантів Ірпені, після чого заявив, що це "місто мрії для урбаністів".

Голова Інвестиційної ради й колишній мер міста Володимир Карплюк, який супроводжував архітектора разом з чинним міським головою Олександром Маркушиним, розповів, що Мацура поділився власним баченням сучасного містобудування та першим враженням від Ірпеня.

"Я був в 10 містах України. Це найкраще місто, яке я бачив. Для нас, для урбаністів, Ірпінь – це місто мрії. Я зрозумів, чому молоді сім’ї переїжджають сюди", – заявив архітектор.

Архітектор погодився розробити "майстер-план" відбудови Ірпеня, чия інфраструктура зазнала руйнувань під час обстрілів російських окупантів.

 Хірокі Мацура назвав Ірпінь "містом мрії для урбаністів"

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"Результатом зустрічі стала домовленість про співпрацю. Згодом Хірокі Мацура зможе презентувати керівництву міста "мастер-план Ірпеня", в якому будуть підкреслені міські особливості.

Проектним менеджером з боку міста виступить СЕО товариства "Відважних" та інвестиційної групи "MOLODIST" Володимир Співак", – розповів Карплюк.

 Японський архітектор створить "майстер-план" відбудови Ірпеня

Зазначимо, Хірокі Мацура – архітектор та урбаніст японського походження, який наразі працює в Нідерландах. Мацура – засновник архітектурного та містобудівного бюро MADMA urbanism+landscape та MASA architects. 

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 Місцева влада Ірпеня домовилася про співпрацю з японським архітектором. Усі фото: Володимир Карплюк

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