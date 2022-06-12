"Місто мрії для урбаністів": японський архітектор розробить план відбудови Ірпеня

Відомий японський архітектор Хірокі Мацура побував у звільненому від окупантів Ірпені, після чого заявив, що це "місто мрії для урбаністів".
Голова Інвестиційної ради й колишній мер міста Володимир Карплюк, який супроводжував архітектора разом з чинним міським головою Олександром Маркушиним, розповів, що Мацура поділився власним баченням сучасного містобудування та першим враженням від Ірпеня.
"Я був в 10 містах України. Це найкраще місто, яке я бачив. Для нас, для урбаністів, Ірпінь – це місто мрії. Я зрозумів, чому молоді сім’ї переїжджають сюди", – заявив архітектор.
Архітектор погодився розробити "майстер-план" відбудови Ірпеня, чия інфраструктура зазнала руйнувань під час обстрілів російських окупантів.
|Хірокі Мацура назвав Ірпінь "містом мрії для урбаністів"
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"Результатом зустрічі стала домовленість про співпрацю. Згодом Хірокі Мацура зможе презентувати керівництву міста "мастер-план Ірпеня", в якому будуть підкреслені міські особливості.
Проектним менеджером з боку міста виступить СЕО товариства "Відважних" та інвестиційної групи "MOLODIST" Володимир Співак", – розповів Карплюк.
|Японський архітектор створить "майстер-план" відбудови Ірпеня
Зазначимо, Хірокі Мацура – архітектор та урбаніст японського походження, який наразі працює в Нідерландах. Мацура – засновник архітектурного та містобудівного бюро MADMA urbanism+landscape та MASA architects.
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|Місцева влада Ірпеня домовилася про співпрацю з японським архітектором. Усі фото: Володимир Карплюк
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