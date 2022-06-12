"Місто мрії для урбаністів": японський архітектор розробить план відбудови Ірпеня

Відомий японський архітектор Хірокі Мацура побував у звільненому від окупантів Ірпені, після чого заявив, що це "місто мрії для урбаністів".

Голова Інвестиційної ради й колишній мер міста Володимир Карплюк, який супроводжував архітектора разом з чинним міським головою Олександром Маркушиним, розповів, що Мацура поділився власним баченням сучасного містобудування та першим враженням від Ірпеня.

"Я був в 10 містах України. Це найкраще місто, яке я бачив. Для нас, для урбаністів, Ірпінь – це місто мрії. Я зрозумів, чому молоді сім’ї переїжджають сюди", – заявив архітектор.

Архітектор погодився розробити "майстер-план" відбудови Ірпеня, чия інфраструктура зазнала руйнувань під час обстрілів російських окупантів.

Хірокі Мацура назвав Ірпінь "містом мрії для урбаністів"

"Результатом зустрічі стала домовленість про співпрацю. Згодом Хірокі Мацура зможе презентувати керівництву міста "мастер-план Ірпеня", в якому будуть підкреслені міські особливості.

Проектним менеджером з боку міста виступить СЕО товариства "Відважних" та інвестиційної групи "MOLODIST" Володимир Співак", – розповів Карплюк.

Японський архітектор створить "майстер-план" відбудови Ірпеня

Зазначимо, Хірокі Мацура – архітектор та урбаніст японського походження, який наразі працює в Нідерландах. Мацура – засновник архітектурного та містобудівного бюро MADMA urbanism+landscape та MASA architects.