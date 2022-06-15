Netflix запускає реаліті-шоу за мотивами "Гри в кальмара" з призом у 4,5 млн доларів

Компанія Netflix анонсувала запуск телевізійного реаліті-шоу за мотивами сюжету відомого південнокорейсько серіалу "Гра в кальмара" (Squid Game).

Про це повідомляє CNN.

Реаліті-шоу називатиметься "Гра в кальмара: Виклик". Учасниками, як і в серіалі, стануть 456 людей – це найбільший акторський склад в історії подібних шоу, що транслюють на телебаченні.

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"Гра у кальмара: Виклик" складатиметься з 10 епізодів. При цьому до кандидатів в учасники є кілька вимог. Зокрема, організатори встановили віковий поріг – не молодше 21 року. Зараз проводиться кастинг для людей, зацікавлених у змаганнях. І хоча в оригінальному шоу знялися корейські актори, які всюди говорили корейською, нова "Гра в кальмара" шукає англомовних людей з будь-якої частини світу.

"Гравці візьмуть участь у низці змагань, навіяних оригінальним серіалом, з несподіваними доповненнями. Їхні стратегії, альянси та особистість кожного пройдуть через випробування на міцність мірою того, як навколо усуватимуться конкуренти", – підкреслюють організатори шоу.

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Учасникам доведеться пройти серію випробувань, створених за мотивами серіалу. Завдання вимагатимуть вміння бути стратегом та кооперуватися із суперниками. Вони будуть боротися за найбільший приз в історії телевізійних шоу – 4,56 мільйонів доларів.

Do you want to play a game? Enter to join Squid Game: The Challenge at https://t.co/MaXfZnqmvb pic.twitter.com/6gYLXlplDC — Netflix (@netflix) June 14, 2022

На відміну від оригінального сюжету "Гри в кальмара", жоден учасник, що програв, не постраждає (нагадаємо, що за сюжетом вбивали тих, хто порушував правила або вибував із гри). Натомість у них залишаться приємні спогади про участь у проєкті.

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"Гра в кальмара" підкорила світ завдяки захоплюючій історії режисера Хвана. Ми вдячні за його підтримку і втілюємо його історію в реальність", – заявив віце-президент Netflix з документальних серіалів Брендон Рігг.

Подати заявку на участь у шоу може кожен охочий – для цього потрібно залишити заявку на сайті SquidGameCasting.com. Зйомки відбудуться у Великій Британії на початку 2023 року і триватимуть близько чотирьох тижнів.

Інформація про майбутнє шоу з'явилася на тлі анонсу другого сезону серіалу "Гра в Кальмара".

Зазначимо, серіал про гру на виживання режисера Хвана Дон Хьока набув шаленої популярності серед глядачів по всьому світу.

Це перший корейський драматичний серіал, який увійшов у топ 10 серіалів Netflix за переглядами у світі. Він посів перше місце у 90 країнах, зокрема в США та Великій Британії. У перші 28 днів показу його переглянули 111 людей.

За сюжетом 456 людей, які мають фінансові проблеми, погоджуються взяти участь у таємничій грі на виживання. Протягом шести днів вони повинні проходити по одній дитячій грі. Переможець отримує 45,6 млрд вон (38,5 млн доларів США), а ті, хто програв, – гинуть.