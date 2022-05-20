"Місце моєї смерті і мого життя": захисник "Азовсталі" поділився світлинами з укриття. ФОТО

Український військовий з полку "Азов" – Дмитро Козацький з позивним "Орест", поділився прощальними фотографіями із "Азовсталі".

Він зазнимкував повсякденне життя українських воїнів в укритті під час оборони.

Дмитро виклав знімки у вільний доступ на своїй сторінці в Twitter.

"Дякую за прихисток Азовсталь – місце моєї смерті і мого життя.

Доречі, поки я буду в полоні, залишу вам фото в найкращій якості, відправляйте їх на всі журналістські премії і фотоконкурси, якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно", – написав Дмитро.

Фото: Дмитро Козацький

Раніше світлина "Ореста" з "Азовсталі", де захисник Маріуполя стоїть у променях сонця, облетіла українські та світові видання.

Фото: Дмитро Козацький

Російські війська заблокували Маріуполь 1 березня, з кінця квітня захисники міста були заблоковані на заводі "Азовсталь".

Фото: Дмитро Козацький

Серед них: бійці полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські. 14 травня захисники повідомляли, що на заводі знаходяться близько 600 поранених, майже немає медикаментів, води та їжі.

Фото: Дмитро Козацький

17 травня з "Азовсталі" виїхали щонайменше 7 автобусів під контролем окупантів. 256 українських бійців, серед яких 51 з пораненнями, вивезли в колонію, яка знаходиться ОРДЛО.