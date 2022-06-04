Ви все чули? Деокупована Київщина в кліпі переможців Євробачення, гімн "Азовсталі” та інша українська музика травня-2022

Пилип Пухарєв спеціально для УП.Життя
2022
4 червня 2022

Про війну в Україні продовжують співати як наші, так і закордонні музиканти. А найбільшу увагу європейських слухачів у травні привернули переможці "Євробачення", український гурт Kalush Orcestra. 

Іншою важливою музичною подією місяця став приїзд до Києва культового ірландського рок-гурту U2.

Сподіваємося, що після перемоги музиканти виступлять в Україні з повноцінним концертом.

Kalush Orchestra – Stefania

14 травня Kalush Orchestra принесли Україні перемогу на "Євробаченні"-2022, а наступного дня випустили офіційний кліп на пісню Stefania. Відео знімали в Бучі, Ірпені, Бородянці та інших містах на Київщині, що в лютому опинилися під тимчасовою окупацією російських військ.

Для опису сюжету відео не вистачить слів. Просто подивіться його, будь ласка.

Концерт U2 у київському метро

Олдскульні меломани в Україні чекали цього концерту роками. Але не думали, що він відбудеться в таких умовах.

8 травня учасники культового ірландського рок-гурту U2 виступили в київському метро. Вокаліст Боно та гітарист Едж зіграли свої головні хіти в акустичному звучанні. Наприкінці до них долучився Тарас Тополя – фронтмен українського гурту "Антитіла", який зараз служить в теробороні.

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Kozak System – Азов-сталь

Козак-рокери присвятили нову пісню вже легендарним героям "Азовсталі". Її за пів години написав трубач гурту, Сергій Соловій. Відео на "Азов-сталь" зняли у Шаргороді, що на Вінничині.

Жадан і Собаки – Діти / Метро

"ЖіС" присвятили нову пісню українським дітям під час війни. Окрім голосу Сергія Жадана у ній можна почути вокал гітариста гурту, Євгена Турчинова.

Логічним продовженням "Дітей" став сингл "Метро". Він розповідає про харківських підлітків, які змушені ховатися у метрополітені від російських обстрілів.

SKOFKA – Не забудем і не пробачим

Реп-хітмейкер із лейблу ENKO теж висловився про війну в Україні. До відео на його нову пісню увійшли кадри з бомбардувань наших міст російськими окупантами.

У "Не забудем і не пробачим" SKOFKA стверджує, що гнів – хоч і руйнівна, але єдина виправдана емоція стосовно наших ворогів. 

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Христина Соловій – Я твоя зброя

Музику до цієї пісні Христина Соловій написала 23 лютого, за день до російського вторгнення. У ній співачка говорить про те, що для українців зима триває вже четвертий місяць.

ЮЮ – Чорна хмара

Екс-учасниця фольктронік-дуету YUKO Юлія Юріна продовжує повертатися до українських витоків своєї творчості.

"Чорна хмара" – лютий індастріал, що є посланням співачки до її колишніх співвітчизників за "порєбріком". 

Sophie Villy – What Can Be Worse

Одна з найкрутіших українських інді-співачок 2010-х повернулася із новим, антивоєнним синглом. Після російсько-грузинської війни 2008-го Софі емігрувала в Україну, а нині втратила дім вже вдруге.

У другому куплеті можна почути речитатив Михайла Правильного, редактора та журналіста порталу Rap.Ua. Саундпродюсером What Can Be Worse виступив Євген Філатов (The Maneken).

TVORCHI – Боремося

Інді-поп-дует із Тернополя випустив нову пісню із оркестром. Арт-відео на неї зняли у місцевому театрі.

Кошти з продажу "Боремося" підуть на потреби ЗСУ.

YARMAK feat. ALISA – Дике поле

Від початку війни Олександр Ярмак служить у лавах тероборони та випускає пісні на підтримку ЗСУ.

Його "Дике поле" – енергійний мікс українського репу та козацького маршу.

GRABAR – Там і тут 

Війна – не найкращий час для запуску музичних проектів, але сценарист і продюсер Олег Грабар вирішив ризикнути. 

Його дебютний сингл вийшов симпатичним неосоулом, що розповідає про долю українських емігрантів від 1930-х і до воєнних реалій 2022-го. У "Там і тут" увійшов фрагмент вірша "Візія" поета Олега Ольжича.

Циферблат – Земля

Що вийде, якщо поєднати кіно Довженка, повість Кобилянської, український народний спів та прогресив-рок у дусі британського гурту Genesis? Відповідь – у свіжій пісні київських музикантів.

Stoned Jesus – Porcelain

Один із найвідоміших українських рок-гуртів за кордоном випустив першу нову пісню за чотири роки. Вона вийшла тим, чого фанати музикантів від них і чекали – 8-хвилинним опусом у дусі Tool, Deftones та інших велетів прогресив-металу.

Porcelain стане частиною майбутнього, п’ятого альбому Stoned Jesus, який гурт випустить на французькому лейблі Season Of Mist.

Паліндром – Радість моя

Степан Бурбан продовжує випускати музичні етюди слідами війни. Їхній хронометраж стає все коротшим, а звучання – жорсткішим.

Polje – Pa

Одеський електронний музикант Віктор Константинов видав Kombinezon – один із найцікавіших та найбільш експериментальних українських альбомів року.

До треку Pa, що його відкриває, увійшов вірш хрестоматійного поета Миколи Бажана.

Chico & Qatoshi – Допоможе ЗСУ

Неофіти українського ТікТок-попу розродилися танцювальним хітом із хуком: "Орка тіло ляже в грунт – допоможе ЗСУ!".

YAKTAK та Jerry Heil – В пустій кімнаті

YAKTAK – cольний проект Ярослава Карпука, фіналіста 5-го сезону шоу "Голос. Діти" та переможця фестивалю "Чорноморські Ігри"-2021. Співак запустив його у лютому цього року, незадовго до початку війни.

На новому треці Ярославу підспівала вже відома серед нашого інтернет-ком’юніті Яна Шемаєва, вона ж Jerry Heil. Вийшов стильний ліричний R’n’B, в якому можна розслухати паралелі з відомим віршем "Декому краще вдаються приголосні…" Сергія Жадана.

Save Ukraine – #StopWar

29 травня відбувся вже другий  благодійний телемарафон Save Ukraine. Цього разу до підтримки України долучилася Німеччина.

У проєкті взяли участь відомі закордонні артисти (Kadebostany, Beissoul & Einius) та українські музиканти ("Океан Ельзи", "Антитіла", ONUKA, Kalush Orchestra, alyona alyona, Jerry Heil, The Hardkiss, Pianoбой, MONATIK та інші).

Pavel Plastikk – Ukrainska Epika

Київський діджей Павло Горелік зробив зріз 30-річної історії української незалежної музики в півторагодинному міксі. 

До нього увійшли фрагменти з пісень джазового трубача Деніса Аду, "Скрябіна", а також найяскравіших вітчизняних інді-артистів: Esthetic Education, Tik Tu, Ptakh_Jung та інших.

Пилип Пухарєв, спеціально для УП.Життя 




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