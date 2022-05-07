Ви все чули? Реп Монатіка про ЗСУ, електронний Арестович та інші українські пісні про війну квітня-2022

Пилип Пухарєв спеціально для УП.Життя
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7 травня 2022

Продовжуємо плейлист нової музики за квітень. 

У першу частину добірки потрапили присвяти Україні від закордонних артистів. Нині слухаємо найцікавіші воєнні пісні місяця від українських музикантів. 

А саме: перший кавер на закордонну пісню в кар’єрі Святослава Вакарчука, україномовну лірику від Насті Каменських, танцювальну електроніку під голос Олексія Арестовича і не тільки.

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Святослав Вакарчук – UA So Beautiful

Лідер "ОЕ" переспівав хіт Джо Кокера, змінивши його назву на проукраїнський манер. Це перший кавер закордонної пісні в музичній кар’єрі Вакарчука.

До відео на композицію увійшли кадри з мирного життя українців, які слухачі надіслали музиканту.

Океан Ельзи – Місто Марії

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Нову пісню "ОЕ" присвятили українським захисникам Маріуполя. Музиканти записали її експромтом, під час репетиції.

Владіміра Опсеніцу, штатного гітариста гурту, цього разу замінили у студії Вячеслав Крученицький та Григорій Чайка. Раніше вони грали з Христиною Соловій.

Антитіла та Ед Ширан – 2Step

У першій частині добірки ми писали про кліп на 2Step, який Ед Ширан зняв у Києві. Але на цьому "українська експансія" Ширана не обмежилася.

Після релізу гурт "Антитіла" отримав неочікуваного листа від команди Ширана з пропозицією зробити спільну версію пісні. І хоч Тарас Тополя та музиканти зараз повним складом служать у теробороні, однак відмовити поп-кумиру не змогли, ба більше – зняли на композицію кліп.

Якщо куплет Ширана про кохання на вечірках залишився без змін, то "Антитіла" присвятили свою українськомовну частину пісні прокиданню серед ночі із зовсім інших причин.

NK – Я – Україна

Настя Каменських довела, що вміє співати щемливі пісні. Її нова композиція написана від імені України, що піклується та переживає за своїх "дітей".

MONATIK – ART Оборона

Дмитро Монатік вразив бойовим хіп-хопом про "українських супергероїв" із ЗСУ та тероборони.

The Hardkiss – Як ти?

Перша нова пісня Юлії Саніної та її гурту з початку російсько-української війни. "Запитання "Як ти?" – це нове "Я люблю тебе"", – вважає співачка.

alyona alyona, Jerry Heil – Молитва / Рідні мої

Разом українська реперка та поп-співачка випустили дві короткі, але змістовні композиції. 

У першій вони моляться за українців, які загинули від рук російських окупантів. А в другій згадують про родинний затишок під час Великодніх свят, який не спроможна порушити навіть війна.

Jerry Heil – #МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ

Потужний діс на російських "орків". У ньому Джеррі Хейл поєднала українську народну пісню "Ой на горі та й женці жнуть", монолог про москаля від Андрія Данилка в образі Вєрки Сердючки, а також відомий мультфільм про українських козаків.

Юрій Андрухович і музиканти франківського драмтеатру – Повстань, народе мій!

У радянські часи ця пісня буда відома під назвою "Священная война". Втім, за словами Андруховича, мелодія до неї з’явилася набагато раніше – у 1919-му, в лавах криворізьких повстанців УНР проти більшовиків.

Письменник відновив історичну справедливість та українізував композицію разом із музикантами Івано-Франківського драматичного театру.

ROXOLANA – I СіЮ / I’m Gone

Учасниця цьогорічного нацвідбору на "Євробачення" випустила два різні за настроєм сингли.

I СіЮ – іронічний трек, в якому ROXOLANA згадує головні меми воєнного часу та тролить росіян, що опинилися під санкціями.

I’m Gone – драматична композиція, присвячена дітям, що загинули через російське вторгнення в Україну.

Tember Blanche – Ненародженим

Хітмейкери українського ТікТоку присвятили нову пісню всім, хто вже ніколи не повірить брехливим казкам про "братні народи". Епіграфом до неї музиканти використали хрестоматійний вірш Тараса Шевченка.

SadSvit – Касета

Богдан Розвадовський, 18-річний постпанк-музикант із Франківська, випустив цю пісню наприкінці минулого року. 

У квітні бійці полку "Азов" змонтували під неї відео про свої воєнні будні. Відтоді "Касета" завірусилася в соцмережах і піднялася на вершини стрімінгів та інтернет-чартів серед українців.

OTOY – Find My Country

Репер В’ячеслав Дрофа присвятив новий трек своєму братові Дмитру, який боронить Маріуполь у лавах ЗСУ.

Якби американець Drake потрапив на війну в Україну, то міг би зачитати щось подібне.

KRUTЬ – Україно / Воля

Марина Круть переспівала відомий шлягер Тараса Петриненка. У кліпі вона показала волонтерок із рідного Хмельницького.

А також випустила нову авторську пісню, де немає нічого, окрім її вокалу та бандури.

Гордій Старух – Ой як же було

Львівський лірник Гордій Старух презентував новий альбом "БРАМА", до якого увійшли переспіви народних пісень на сучасний манер.

В "Ой як же було" музикант поєднав фольклорне звучання та драм-н-бейс.

Positiff – Боже яке кончене

Колишній учасник гурту "Время и Стекло" випустив перший сольний трек. У ньому він згадав про відомий український інтернет-мем і люто протролив "нещасних" російських блогерів.

Крихітка – Сонячні дні 

Олександра Кольцова та музиканти написали цю композицію кілька років тому, але під час війни вона отримав новий сенс. У "Сонячних днях" "Крихітка" предвіщують звільнення наших міст від окупантів та майбутню перемогу України.

Tapolsky та Олексій Арестович – Відбій тривоги

Анатолій Тапольський вступив до української армії від початку АТО. Зараз музикат продовжує захищати Україну на передовій.

У вільний від служби час діджей створив заспокійливий трек, в якому використав фразу радника Офісу Президента України, Олексія Арестовича. Кошти з прослуховування пісні підуть на потреби 72-ї мобільної бригади ЗСУ.

Пилип Пухарєв, спеціально для УП.Життя

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