"Патрон і Руськая БорZая". Черкаський художник створює малюнки із зірковим псом. ФОТО

Заслужений художник України Максим Гладько створює картини про чернігівського пса Патрона, який допомагає ДСНС шукати вибухівку.

Митець із Черкащини зображає зіркового джек-рассел тер'єра у різних сюжетах.

Наприклад, на картинах зображена і дружба Патрона з англійським бульдогом, і поєдинок з двоголовим орлом.

Історію художника розповіло видання "Суспільне. Черкаси".

Фото: "Суспільне. Черкаси"

У майстерні художника Максима Гладька є багато картин, а одна з серій робіт присвячена псу Патрону.

Цю серію автор не вважає витвором мистецтва – картини з героїчним собакою більше призначені для оцифрування, зізнається художник у коментарі "Суспільному".

Своїми роботами Максим Гладько ділиться у соцмережах, зокрема на Facebook.

"Не пишуться пейзажі із натюрмортами останнім часом, вирішив спробувати себе в анімалістиці", – написав митець, коли виклав одну зі своїх робіт.

Це полотно Максим назвав "Пес Патрон і Руськая БорZая".

Пес Патрон і Руськая БорZая

"Це алегорія – Росія/Україна. Такий кумедний представник України пес Патрон і борза – тут гра слів", – розповів художник "Суспільному".

А тут пес Патрон тисне лапу англійському бульдогу – такий сюжет придумала дружина художника.

Пес Патрон і англійський бульдог

На цій картині собака справляє потреби на ворожу техніку – митець підписав полотно "Пес Патрон і 40 тонн металобрухту".

Пес Патрон і 40 тонн металобрухту

Зрештою, на одній з картин митець зобразив перемогу Патрона над двоголовим орлом, який присутній на гербі країни-окупанта РФ.

Пес Патрон і двоголовий птах

Ця картина завершила анімалістичну серію робіт Максима Гладька.

Нагадаємо, чернігівський пес Патрон, який допомагає надзвичайникам, встиг не лише стати зіркою TikTok, але й отримати у Каннах премію "Пальмовий пес" – найпрестижнішу кінонагороду, яку отримують чотирилапі.

Зірковий український пес навіть встиг познайомитися з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо,