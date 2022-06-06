"Патрон і Руськая БорZая". Черкаський художник створює малюнки із зірковим псом. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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6 червня 2022

Заслужений художник України Максим Гладько створює картини про чернігівського пса Патрона, який допомагає ДСНС шукати вибухівку.

Митець із Черкащини зображає зіркового джек-рассел тер'єра у різних сюжетах.

Наприклад, на картинах зображена і дружба Патрона з англійським бульдогом, і поєдинок з двоголовим орлом.

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Історію художника розповіло видання "Суспільне. Черкаси".

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 Фото: "Суспільне. Черкаси"

У майстерні художника Максима Гладька є багато картин, а одна з серій робіт присвячена псу Патрону.

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Цю серію автор не вважає витвором мистецтва – картини з героїчним собакою більше призначені для оцифрування, зізнається художник у коментарі "Суспільному".

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Своїми роботами Максим Гладько ділиться у соцмережах, зокрема на Facebook.

"Не пишуться пейзажі із натюрмортами останнім часом, вирішив спробувати себе в анімалістиці", – написав митець, коли виклав одну зі своїх робіт.

Це полотно Максим назвав "Пес Патрон і Руськая БорZая".

 Пес Патрон і Руськая БорZая

"Це алегорія – Росія/Україна. Такий кумедний представник України пес Патрон і борза – тут гра слів", – розповів художник "Суспільному".

А тут пес Патрон тисне лапу англійському бульдогу – такий сюжет придумала дружина художника.

 Пес Патрон і англійський бульдог

На цій картині собака справляє потреби на ворожу техніку – митець підписав полотно "Пес Патрон і 40 тонн металобрухту".

 Пес Патрон і 40 тонн металобрухту

Зрештою, на одній з картин митець зобразив перемогу Патрона над двоголовим орлом, який присутній на гербі країни-окупанта РФ.

 Пес Патрон і двоголовий птах

Ця картина завершила анімалістичну серію робіт Максима Гладька.

Нагадаємо, чернігівський пес Патрон, який допомагає надзвичайникам, встиг не лише стати зіркою TikTok, але й отримати у Каннах премію "Пальмовий пес" – найпрестижнішу кінонагороду, яку отримують чотирилапі.

Зірковий український пес навіть встиг познайомитися з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, 

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