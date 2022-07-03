Не лише півник з Бородянки: у Києві проходить виставка Васильківської майоліки

Керамічних "братів" та "сестер" півника з Бородянки можна побачити на виставці в Києві. Вона називається "Український фенікс. Васильківська майоліка".

Експозиція проходить у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва.

На ній представлено близько 90 творів з музейної колекції. Серед них – тарелі, вази, скульптури та фігури тварин.

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Розголос Васильківська майоліка отримала після бомбардування Київщини. В Бородянці побачили півника, який стояв на вцілілій шафці розбомбленого будинку. Зараз він – експонат з фондів Музею Майдану, спільно з яким відбувається виставка.

Фото: Національний музей українського народного декоративного мистецтва

Ця фігурка є лише одним елементом з серії робіт "Добрі звірі" авторства Валерія та Надії Протор’євих. Керамічні тварини виглядають дуже добрими та позитивними.

Фото: Національний музей українського народного декоративного мистецтва

"Представлені на виставці твори свідчать про єдність джерела натхнення майстрів і художників, які наслідують народну традицію творення.

Васильківській майоліці притаманний свій особливий стиль, образна мова, колористичні рішення, за якими одразу можна її пізнати", – зазначила куратор виставки Ірина Бекетова, науковець музею.

Фото: Національний музей українського народного декоративного мистецтва

Виставка триватиме до 31 липня.

Фото: Національний музей українського народного декоративного мистецтва

Нагадаємо, що у Василькові планували відновити завод майоліки, на якому випускали ці декоративні фігури.

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