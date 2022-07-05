У Києві відновив роботу Національний цирк України

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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5 липня 2022

Національний цирк України у Києві відновив роботу в умовах повномасштабної війни.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.

"Попри війну, ми продовжуємо відновлювати роботу закладів культури. І цього місяця настав час Національного цирку України", – розповіли у відомстві.

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У Мінкульті анонсували нову унікальну програму цирку, що дозволить глядачам особисто познайомитися з учасниками трупи та дізнатися про їхню роботу за лаштунками.

 Фото: chernobrovin/Depositphotos

Відкриті репетиції доступні з 2 липня. Квитки можна придбати на сайті цирку за посиланням.

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Наразі глядачам пропонують відвідати відкриту репетицію з врятованими цирковими тваринами. Вартість квитків коливається від 50 до 500 гривень за місце.

Нагадаємо, у Києві в умовах війни запрацювали шість комунальних кінотеатрів. А Національний театр ім. Марії Заньковецької у Львові ще на початку квітня розпочав новий "воєнний" сезон. 

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