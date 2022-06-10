Миколаївський зоопарк відновлює роботу. Коли можна відвідати тварин?

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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10 червня 2022

Миколаївський зоопарк відновлює роботу і почне приймати відвідувачів з 11 червня.

Зоопарк працюватиме з 9:00 до 16:00, а каси – до 15:00. Також квитки можна придбати онлайн.

Про це розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у відеозверненні.

"Миколаївський зоопарк завтра відчиняє свої двері для відвідувачів. Колектив закладу із радістю сприйняв цю новину, адже давно на неї чекав", – сказав мер.

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 Фото: Миколаївський зоопарк

Попри війну зоопарк розвивається, додає Сєнкевич.

У цьому заслуга всіх його працівників і тих, хто весь цей час допомагав зоопарку.

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 Зоопарк почне приймати відвідувачів з 11 червня

Колись Миколаївський зоопарк працював і під час Другої світової війни.

А під час повномасштабної війни РФ проти України усі співробітники докладають зусиль, щоб миколаївці і гості міста могли раділи тваринам, додає мер.

Колись Миколаївський зоопарк працював і під час Другої світової війни

"Дякую всім благодійним організаціям, які надають допомогу нашому зоопарку, і щиро дякую кожному, хто купував квитки, щоб підтримати заклад!" – сказав Сєнкевич.

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 Мешканці міста, зокрема діти, можуть відвідати тваринок

Якщо мешканці міста, зокрема діти, мають бажання відвідати зоопарк, вони зможуть прийти до тварин, додав мер.

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