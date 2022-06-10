Миколаївський зоопарк відновлює роботу. Коли можна відвідати тварин?

Миколаївський зоопарк відновлює роботу і почне приймати відвідувачів з 11 червня.
Зоопарк працюватиме з 9:00 до 16:00, а каси – до 15:00. Також квитки можна придбати онлайн.
Про це розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у відеозверненні.
"Миколаївський зоопарк завтра відчиняє свої двері для відвідувачів. Колектив закладу із радістю сприйняв цю новину, адже давно на неї чекав", – сказав мер.
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|Фото: Миколаївський зоопарк
Попри війну зоопарк розвивається, додає Сєнкевич.
У цьому заслуга всіх його працівників і тих, хто весь цей час допомагав зоопарку.
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|Зоопарк почне приймати відвідувачів з 11 червня
Колись Миколаївський зоопарк працював і під час Другої світової війни.
А під час повномасштабної війни РФ проти України усі співробітники докладають зусиль, щоб миколаївці і гості міста могли раділи тваринам, додає мер.
|Колись Миколаївський зоопарк працював і під час Другої світової війни
"Дякую всім благодійним організаціям, які надають допомогу нашому зоопарку, і щиро дякую кожному, хто купував квитки, щоб підтримати заклад!" – сказав Сєнкевич.
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|Мешканці міста, зокрема діти, можуть відвідати тваринок
Якщо мешканці міста, зокрема діти, мають бажання відвідати зоопарк, вони зможуть прийти до тварин, додав мер.
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