77 українських бібліотек носять імена російських культдіячів

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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1 серпня 2022

77 бібліотек в Україні носять імена письменників з Росії чи комуністичних діячів. Їхню кількість порахували в "Читомо".

Іменами росіян називали книгозбірні у таких містах:

  • Київ – 20 бібліотек;
  • Харків – 13;
  • Маріуполь – 6;
  • Мелітополь – 3;
  • Одеса – 7;
  • Чернігів – 2;
  • Краматорськ – 7.

Їх називали на честь Маяковського, Чехова, Короленка, Лермонтова, Пушкіна, Некрасова тощо.

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 Фото: HayDmitriy / Depositphotos

Поряд з російськими діячами є й бібліотеки, пов’язані з комуністичним минулим України. Наприклад, бібліотека ім. Валі Котика для дітей та міську спеціалізовану молодіжну бібліотеку "Молода гвардія" у столиці.

Водночас 69 бібліотек носять імена українських письменників та культурних діячів. Найчастіше це книгозбірні імені Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, Олеся Гончара, Михайла Коцюбинського тощо.

З іноземних діячів в Україні вшанували лише ім'я Адама Міцкевича. Бібліотека, яка названа на його честь, розташована в Києві.

Нагадаємо, в Україні активно перейменовують культурні об'єкти, які носили імена російських діячів. Наприклад, у Києві з назви театру забрали згадку про російську драму, а у Харкові – "дерусифікували" драмтеатр імені Пушкіна.

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