"Лише у хворобливій уяві затятих патріотів": Ткаченко розповів, чому не зноситимуть "Батьківщину-мати"

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
18413
8 серпня 2022

Монумент "Батьківщина-мати" у Києві не планують зносити через високу вартість демонтажу.

Натомість кошти збираються витратити на відбудову зруйнованих пам’яток, розповів в інтерв’ю "Суспільному" міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Окрім цього, в планах Мінкульту добудувати музей Голодомору та створити музей Героїв Небесної Сотні.

"Займатися зараз демонтажем "Батьківщини-матері" – це можна робити лише у хворобливій уяві затятих патріотів

Ми вперше підійшли впритул до вирішення цього запитання, яке намагалися обговорювати в той чи інший спосіб після 2014 року", – сказав Ткаченко.

Фото: bloodua/Depositphotos

Читайте також: "Місце на звалищі": пам'ятник Катерині ІІ в Одесі пропонують знести

За словами Ткаченка, під час голосування у додатку "Дія" 85% з 800 тисяч людей висловились за те, щоб прибрати радянський герб зі щита "Батьківщини-Матері" та замінити його тризубом.

Наразі музей Другої світової війни, на території якого знаходиться монумент, вже подав до Мінкульту план дій заміни гербу, який включатиме залучення необхідних фахівців.

За словами Ткаченка, роботи розпочнуться не раніше ніж через пів року.

"Це пам'ятка, яка є однією з візитівок України, яка дивиться на Схід, яка величезна сама по собі", – каже Ткаченко.

Нагадаємо, раніше Олександр Ткаченко назвав пропозиції по знесенню "Батьківщини-матері" абсурдом, оскільки вона є атракцією для туристів і візитівкою Києва.

Читайте також: Кількість зруйнованих культурних об'єктів росіянами росте: за тиждень вия




 2881
Суспільство

Видали повістку на блокпості або в іншій області: чи можна від неї відмовитись і які будуть наслідки

Олена Барсукова
 16419
Суспільство

"Військовими" мізками розумієш те, що не зміг би прийняти "цивільними". Історії травматолога з військового госпіталю

Вікторія Андрєєва
 24922
Суспільство

"Чи доживемо до ранку?". Історія сім'ї із Сєвєродонецька, яка з 90-річною мамою рятувалася від війни

Олена Ніжельська

Головне на сайті


Суспільство

Видали повістку на блокпості або в іншій області: чи можна від неї відмовитись і які будуть наслідки

Олена Барсукова
Чому не евакуювали музеї з окупованих територій – пояснюють у Мінкульті
"Лише у хворобливій уяві затятих патріотів": Ткаченко розповів, чому не зноситимуть "Батьківщину-мати"
Безкоштовна IT-освіта: в Україні стартує прийом на навчання від Мінцифри
Єдиній горилі в Україні, яка мешкає у київському зоопарку, виповнилося 48 років
Коли потрібно викликати "швидку"? Пояснення МОЗ
Суспільство

"Військовими" мізками розумієш те, що не зміг би прийняти "цивільними". Історії травматолога з військового госпіталю

Вікторія Андрєєва
Суспільство

"Чи доживемо до ранку?". Історія сім'ї із Сєвєродонецька, яка з 90-річною мамою рятувалася від війни

Олена Ніжельська