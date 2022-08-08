"Лише у хворобливій уяві затятих патріотів": Ткаченко розповів, чому не зноситимуть "Батьківщину-мати"

Монумент "Батьківщина-мати" у Києві не планують зносити через високу вартість демонтажу.

Натомість кошти збираються витратити на відбудову зруйнованих пам’яток, розповів в інтерв’ю "Суспільному" міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Окрім цього, в планах Мінкульту добудувати музей Голодомору та створити музей Героїв Небесної Сотні.

"Займатися зараз демонтажем "Батьківщини-матері" – це можна робити лише у хворобливій уяві затятих патріотів

Ми вперше підійшли впритул до вирішення цього запитання, яке намагалися обговорювати в той чи інший спосіб після 2014 року", – сказав Ткаченко.

За словами Ткаченка, під час голосування у додатку "Дія" 85% з 800 тисяч людей висловились за те, щоб прибрати радянський герб зі щита "Батьківщини-Матері" та замінити його тризубом.

Наразі музей Другої світової війни, на території якого знаходиться монумент, вже подав до Мінкульту план дій заміни гербу, який включатиме залучення необхідних фахівців.

За словами Ткаченка, роботи розпочнуться не раніше ніж через пів року.

"Це пам'ятка, яка є однією з візитівок України, яка дивиться на Схід, яка величезна сама по собі", – каже Ткаченко.

Нагадаємо, раніше Олександр Ткаченко назвав пропозиції по знесенню "Батьківщини-матері" абсурдом, оскільки вона є атракцією для туристів і візитівкою Києва.