У Прилуках здали майже 2 тонни російських книг на макулатуру заради ЗСУ

У Прилуках завершилась акція "Ворожу літературу на макулатуру, а гроші – на ЗСУ", в рамках якої можна було здавати російські книги на макулатуру.

Мешканці міста на Чернігівщині здали майже 2 тонни російської літератури, за які вдалося виручити 5478 гривень.

Про це розповіла начальниця відділу культури Прилуцької міської ради Катерина Мовчан у коментарі "Суспільному.

Реклама:

"Їх передали благодійному фонду "Мистецькі барви" як внесок до збору коштів на придбання позашляховика для ЗСУ", – сказала жінка.

Також макулатуру здавали у закладах освіти: два дитсадки принесли 170 кілограмів книг.

Сім’я художника Степана Вербещука здала 60 кг російськомовних книг, а один прилучанин здав повне зібрання радянської енциклопедії.

Нагадаємо, російські книжки приймають на переробку для допомоги ЗСУ в багатьох містах.

Реклама:

Зокрема, у бібліотеках Рівного приймають книги агресора, щоб пожертвувати кошти на ЗСУ.

А в Києві книгарня "Сяйво книги" продовжує збирати російську літературу до 31 серпня.