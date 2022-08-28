У Прилуках здали майже 2 тонни російських книг на макулатуру заради ЗСУ

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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28 серпня 2022

У Прилуках завершилась акція  "Ворожу літературу на макулатуру, а гроші – на ЗСУ", в рамках якої можна було здавати російські книги на макулатуру.

Мешканці міста на Чернігівщині здали майже 2 тонни російської літератури, за які вдалося виручити 5478 гривень.

Про це розповіла начальниця відділу культури Прилуцької міської ради Катерина Мовчан у коментарі "Суспільному.

"Їх передали благодійному фонду "Мистецькі барви" як внесок до збору коштів на придбання позашляховика для ЗСУ", – сказала жінка.

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 Фото: belart84/Depositphotos

Також макулатуру здавали у закладах освіти: два дитсадки принесли 170 кілограмів книг. 

Сім’я художника Степана Вербещука здала 60 кг російськомовних книг, а один прилучанин здав повне зібрання радянської енциклопедії.

Нагадаємо, російські книжки приймають на переробку для допомоги ЗСУ в багатьох містах. 

Зокрема, у бібліотеках Рівного приймають книги агресора, щоб пожертвувати кошти на ЗСУ.

А в Києві книгарня "Сяйво книги" продовжує збирати російську літературу до 31 серпня.

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