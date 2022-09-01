Розповів про вбитих Росією дітей: Зеленський виступив на Венеційському кінофестивалі

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
4058
1 вересня 2022

Президент України Володимир Зеленський виступив на відкритті Венеційського кінофестивалю 31 серпня.

Він звернувся до учасників і гостей заходу, розповідаючи про війну РФ проти України.

Відео виступу опублікували на YouTube-каналі Офісу Президента.

Реклама:

Після промови Зеленського на екрані з’явилися імена усіх українських дітей, яких вбила Росія з 24 лютого.

"Ви побачите те, що більшість зазвичай не бачать, – невіддільна частина кожного фільму, на яку далеко не кожен звертає увагу. Важливі імена, які йдуть у забуття і невідомість, бо в мить, коли вони з’являються на екрані, більшість глядачів встають і йдуть", – сказав президент.

Навпроти більшості імен було вказано дату і місце смерті. Найбільше дітей загинули у Маріуполі. 

Деяких загиблих не вдалося ідентифікувати.

Реклама:

"Це горор тривалістю не 120 хвилин, а 189 днів. 189 днів війни, яка йде в Україні і від якої нібито втомились Європа і світ. Так каже Росія. Цього хоче Росія. Цього Росія домагається. 

Примітивний сюжет у трьох актах, щоб світ зробив три драматичні помилки: звик до війни, змирився з війною, забув про війну", – сказав Зеленський на відкритті фестивалю.

Президент зазначив, що цей задум ніколи не має втілитися, і закликав усіх діячів кіно висловлювати свою позицію.

"Ваша позиція важлива, ваш голос впливовий, ваше слово гучне. Найменше, що ви можете сьогодні зробити, а точніше не зробити, – це не мовчати, не боятися, не відвертатись, не проходити повз і не бути байдужим до війни в Україні, яку розв’язала Росія", – додав Зеленський.

Станом на 29 серпня, коли відео було створене, за офіційними даними росіяни вбили 358 українських дітей.

1 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла вже про 379 загиблих.

735 дітей були поранені, 223 – зникли безвісти, а 7013 – викрадені або насильно вивезені до РФ.

Читайте також: Для школярів окупованого Маріуполя проведуть урок, де "навчатимуть любити РФ" – радник мера


Реклама:


Реклама:
 1721
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2771
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20396
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій