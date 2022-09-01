Розповів про вбитих Росією дітей: Зеленський виступив на Венеційському кінофестивалі

Президент України Володимир Зеленський виступив на відкритті Венеційського кінофестивалю 31 серпня.

Він звернувся до учасників і гостей заходу, розповідаючи про війну РФ проти України.

Відео виступу опублікували на YouTube-каналі Офісу Президента.

Після промови Зеленського на екрані з’явилися імена усіх українських дітей, яких вбила Росія з 24 лютого.

"Ви побачите те, що більшість зазвичай не бачать, – невіддільна частина кожного фільму, на яку далеко не кожен звертає увагу. Важливі імена, які йдуть у забуття і невідомість, бо в мить, коли вони з’являються на екрані, більшість глядачів встають і йдуть", – сказав президент.

Навпроти більшості імен було вказано дату і місце смерті. Найбільше дітей загинули у Маріуполі.

Деяких загиблих не вдалося ідентифікувати.

"Це горор тривалістю не 120 хвилин, а 189 днів. 189 днів війни, яка йде в Україні і від якої нібито втомились Європа і світ. Так каже Росія. Цього хоче Росія. Цього Росія домагається.

Примітивний сюжет у трьох актах, щоб світ зробив три драматичні помилки: звик до війни, змирився з війною, забув про війну", – сказав Зеленський на відкритті фестивалю.

Президент зазначив, що цей задум ніколи не має втілитися, і закликав усіх діячів кіно висловлювати свою позицію.

"Ваша позиція важлива, ваш голос впливовий, ваше слово гучне. Найменше, що ви можете сьогодні зробити, а точніше не зробити, – це не мовчати, не боятися, не відвертатись, не проходити повз і не бути байдужим до війни в Україні, яку розв’язала Росія", – додав Зеленський.

Станом на 29 серпня, коли відео було створене, за офіційними даними росіяни вбили 358 українських дітей.

1 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла вже про 379 загиблих.

735 дітей були поранені, 223 – зникли безвісти, а 7013 – викрадені або насильно вивезені до РФ.