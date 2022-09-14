Петиція про скасування реорганізації Довженко-Центру набрала необхідну кількість голосів

Петиція про скасування реорганізації Довженко-Центру на сайті Кабінету міністрів набрала необхідних 25 тисяч підписів, що гарантує її розгляд.

У петиції називали ініціативу Державного агентства України з питань кіно де-факто ліквідацією національного кіноархіву, який з 1994 року займається збереженням українських кінострічок.

Зокрема автори петиції зазначають, що всю кіноспадщину згідно з реорганізацією мають передати "сплячій" установі, яка з моменту заснування у 2011 році не здійснювала жодної діяльності.

Нагадаємо, в Держкіно запланували реорганізувати Довженко-Центру шляхом створення трьох установ, одній із яких і передадуть кінофонди.

Фото: Суспільне

У Держкіно повідомили, що ліквідовувати Довженко-Центр не збираються, однак значно скоротять його функції.

Рішення про реорганізацію не підтримав Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради через те, що Довженко-Центр одночасно має державну та комерційну складову.

Проти рішення Держкіно виступили і в Міністерстві культури та звернули увагу на необхідність збереження музейної колекції Довженко-Центру.