Петиція про скасування реорганізації Довженко-Центру набрала необхідну кількість голосів

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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14 вересня 2022

Петиція про скасування реорганізації Довженко-Центру на сайті Кабінету міністрів набрала необхідних 25 тисяч підписів, що гарантує її розгляд.

У петиції називали ініціативу Державного агентства України з питань кіно де-факто ліквідацією національного кіноархіву, який з 1994 року займається збереженням українських кінострічок.

Зокрема автори петиції зазначають, що всю кіноспадщину згідно з реорганізацією мають передати "сплячій" установі, яка з моменту заснування у 2011 році не здійснювала жодної діяльності.

Нагадаємо, в Держкіно запланували реорганізувати Довженко-Центру шляхом створення трьох установ, одній із яких і передадуть кінофонди.

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Фото: Суспільне

У Держкіно повідомили, що ліквідовувати Довженко-Центр не збираються, однак значно скоротять його функції.

Рішення про реорганізацію не підтримав  Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради через те, що Довженко-Центр одночасно має державну та комерційну складову.

Проти рішення Держкіно виступили і в Міністерстві культури та звернули увагу на необхідність збереження музейної колекції Довженко-Центру.

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