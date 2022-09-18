"Катерина = Путін". Одесити вийшли на протест проти пам’ятника Катерині ІІ

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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18 вересня 2022

В Одесі українці вимагають знести пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ.

18 вересня містяни зібрались навколо монумента на акцію протесту, повідомляє "Суспільне".

Одесити принесли плакати з написами "Катєріна = Путін", "Знести", "Вбивця". 

Вони скандували гасла "Слава Україні!", "Путін х*йло" та "Труханов чорт!". 

Пізніше до групи протестувальників підійшли поліціянти.

Згодом усі розійшлись.

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 Фото: "Суспільне. Одеса"

Нагадаємо, петиція за знесення пам’ятника росіянці Катерині ІІ, яка зруйнувала Січ, набрала 25 тисяч підписів, необхідні для її розгляду.

Також українці підтримали іронічну петицію про те, щоб замінити пам’ятник Катерині на скульптуру порноактора Біллі Геррінґтона.

 Одесити принесли плакати з написами "Катєріна = Путін", "Знести", "Вбивця". 

У відповідь на петицію президент Володимир Зеленський звернувся до міськради Одеси з проханням розглянути пропозицію про знесення.

Однак мер міста Геннадій Труханов заявив, що він проти знесення пам'ятника, а Одеса – "інтернаціональне місто".

Незважаючи на це, одесити продовжують виступати проти збереження монументу імператриці країни-агресора.

Зокрема, активісти двічі за три дні обливали монумент червоною фарбою.

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