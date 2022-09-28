Міськрада Одеси провалила голосування за знесення пам’ятника Катерині ІІ

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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28 вересня 2022

В Одеській міській раді провалили голосування за рішення демонтувати пам'ятник російській імператриці Катерині ІІ і перенести його до історико-краєзнавчого музею.

Про це свідчать результати відповідного голосування, які оприлюднив у Facebook місцевий депутат від "Європейської солідарності" Петро Обухов.

Для ухвалення рішення необхідно було 33 голоси "За", проте за знесення пам'ятника проголосували лише 17 депутатів.

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І хоча "проти" ніхто не виступив, решта депутатів просто відмовилися голосувати. Серед них і чинний мер Одеси Геннадій Труханов.

 Фото: DatsenkoMarina/Depositphotos

Зокрема, "За" демонтаж монумента, встановленого на честь російської імператриці Катерини ІІ, проголосували:

  • Олександр Авдєєв,
  • Олексій Асауленко,
  • Олександр Байдерін,
  • Анастасія Большедворова,
  • Андрій Вагапов,
  • Олена Вододюк,
  • Олег Звягін,
  • Михайло Карпенчук,
  • Ольга Квасніцька,
  • Лілія Леонідова,
  • Жанна Мандриченко,
  • Петро Обухов,
  • Світлана Попова,
  • Олексій Потапський,
  • Дар'я Рибак,
  • Роман Сеник,
  • Сергій Шматько.

Водночас не голосували наступні депутати:

  • Геннадій Труханов,
  • Олексій Єремиця,
  • Василь Ієремія,
  • Оксана Антонішак,
  • Олег Бриндак,
  • Людмила Варавва,
  • Ірина Головатюк-Юзефпольська,
  • Сергій Данилюк,
  • Андрій Кісловський,
  • Олег Етнарович,
  •  Ігор Коваль,
  • Володимир Корнієнко,
  • Марина Лозовенко,
  • Ольга Макогонюк,
  • Вадим Мороховський,
  • Левон Нікогосян,
  • Світлана Осауленко,
  • Тетяна Плаксій,
  • Сергій Страшний,
  • Дмитро Танцюра,
  • Олександр Шеремет.

Утрималася від голосування депутатка Ірина Куценко.

Нагадаємо, дискусії щодо знесення пам'ятника російській імператриці тривають уже кілька місяців. В Одесі на знак протесту уже кілька разів обливали монумент фарбою, громадяни подавали петицію із закликом встановити замість "Катерини" скульптуру порно-актора Біллі Геррінґтона, яка набрала понад 25 тисяч голосів.

Президент України Володимир Зеленський також звертався до міської ради Одеси із проханням розглянути пропозицію про знесення пам’ятника Катерині ІІ.

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