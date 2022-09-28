Міськрада Одеси провалила голосування за знесення пам’ятника Катерині ІІ

В Одеській міській раді провалили голосування за рішення демонтувати пам'ятник російській імператриці Катерині ІІ і перенести його до історико-краєзнавчого музею.

Про це свідчать результати відповідного голосування, які оприлюднив у Facebook місцевий депутат від "Європейської солідарності" Петро Обухов.

Для ухвалення рішення необхідно було 33 голоси "За", проте за знесення пам'ятника проголосували лише 17 депутатів.

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І хоча "проти" ніхто не виступив, решта депутатів просто відмовилися голосувати. Серед них і чинний мер Одеси Геннадій Труханов.

Зокрема, "За" демонтаж монумента, встановленого на честь російської імператриці Катерини ІІ, проголосували:

Олександр Авдєєв,

Олексій Асауленко,

Олександр Байдерін,

Анастасія Большедворова,

Андрій Вагапов,

Олена Вододюк,

Олег Звягін,

Михайло Карпенчук,

Ольга Квасніцька,

Лілія Леонідова,

Жанна Мандриченко,

Петро Обухов,

Світлана Попова,

Олексій Потапський,

Дар'я Рибак,

Роман Сеник,

Сергій Шматько.

Водночас не голосували наступні депутати:

Геннадій Труханов,

Олексій Єремиця,

Василь Ієремія,

Оксана Антонішак,

Олег Бриндак,

Людмила Варавва,

Ірина Головатюк-Юзефпольська,

Сергій Данилюк,

Андрій Кісловський,

Олег Етнарович,

Ігор Коваль,

Володимир Корнієнко,

Марина Лозовенко,

Ольга Макогонюк,

Вадим Мороховський,

Левон Нікогосян,

Світлана Осауленко,

Тетяна Плаксій,

Сергій Страшний,

Дмитро Танцюра,

Олександр Шеремет.

Утрималася від голосування депутатка Ірина Куценко.

Нагадаємо, дискусії щодо знесення пам'ятника російській імператриці тривають уже кілька місяців. В Одесі на знак протесту уже кілька разів обливали монумент фарбою, громадяни подавали петицію із закликом встановити замість "Катерини" скульптуру порно-актора Біллі Геррінґтона, яка набрала понад 25 тисяч голосів.

Президент України Володимир Зеленський також звертався до міської ради Одеси із проханням розглянути пропозицію про знесення пам’ятника Катерині ІІ.

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