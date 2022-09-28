Міськрада Одеси провалила голосування за знесення пам’ятника Катерині ІІ

В Одеській міській раді провалили голосування за рішення демонтувати пам'ятник російській імператриці Катерині ІІ і перенести його до історико-краєзнавчого музею.
Про це свідчать результати відповідного голосування, які оприлюднив у Facebook місцевий депутат від "Європейської солідарності" Петро Обухов.
Для ухвалення рішення необхідно було 33 голоси "За", проте за знесення пам'ятника проголосували лише 17 депутатів.
І хоча "проти" ніхто не виступив, решта депутатів просто відмовилися голосувати. Серед них і чинний мер Одеси Геннадій Труханов.
|Фото: DatsenkoMarina/Depositphotos
Зокрема, "За" демонтаж монумента, встановленого на честь російської імператриці Катерини ІІ, проголосували:
- Олександр Авдєєв,
- Олексій Асауленко,
- Олександр Байдерін,
- Анастасія Большедворова,
- Андрій Вагапов,
- Олена Вододюк,
- Олег Звягін,
- Михайло Карпенчук,
- Ольга Квасніцька,
- Лілія Леонідова,
- Жанна Мандриченко,
- Петро Обухов,
- Світлана Попова,
- Олексій Потапський,
- Дар'я Рибак,
- Роман Сеник,
- Сергій Шматько.
Водночас не голосували наступні депутати:
- Геннадій Труханов,
- Олексій Єремиця,
- Василь Ієремія,
- Оксана Антонішак,
- Олег Бриндак,
- Людмила Варавва,
- Ірина Головатюк-Юзефпольська,
- Сергій Данилюк,
- Андрій Кісловський,
- Олег Етнарович,
- Ігор Коваль,
- Володимир Корнієнко,
- Марина Лозовенко,
- Ольга Макогонюк,
- Вадим Мороховський,
- Левон Нікогосян,
- Світлана Осауленко,
- Тетяна Плаксій,
- Сергій Страшний,
- Дмитро Танцюра,
- Олександр Шеремет.
Утрималася від голосування депутатка Ірина Куценко.
Нагадаємо, дискусії щодо знесення пам'ятника російській імператриці тривають уже кілька місяців. В Одесі на знак протесту уже кілька разів обливали монумент фарбою, громадяни подавали петицію із закликом встановити замість "Катерини" скульптуру порно-актора Біллі Геррінґтона, яка набрала понад 25 тисяч голосів.
Президент України Володимир Зеленський також звертався до міської ради Одеси із проханням розглянути пропозицію про знесення пам’ятника Катерині ІІ.
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