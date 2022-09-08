Українській аеророзвідці присвятили фігурку LEGO. ФОТО

Компанія The Brothers Brick розробила фігурки LEGO у вигляді українського аеророзвідника, дрона і службового собаки.

Автором розробки є Ендрю Бікрафт – засновник компанії та головний редактор новинного сайту The Brothers Brick, повідомляє українська аеророзвідка у Facebook.

Головною фігурою композиції є захисник-аеророзвідник у військовій формі. У руках він тримає пульт від безпілотника, за його спиною – наплічник, а на голові – гарнітура.

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"Це – фан-арт, створений за допомогою готових елементів конструктора та кастомно надрукованих деталей", – йдеться у повідомленні.

Фото: Ендрю Бікрафт у Twitter

За словами Бікрафта, на творчість його надихнула стаття The Guardian про аеророзвідників, які допомогли зупити наступ росіян на Київ.

"Українські інновації та технології зробили величезні зміни з початку війни. Аеророзвідка допомогла зупинити наступ на Київ", – написав він у Twitter.

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Як розповідають в аеророзвідці, фігурки зроблені із власних матеріалів Ендрю Бікрафта. Додають, що у такий спосіб головний редактор однієї з найбільших платформ про конструктор LEGO хоче підтримати українських аеророзвідників під час повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, раніше Бікрафт уже створив серію фігурок, присвячену українській армії. Зокрема, героїнями колекції стали парамедикині Аліна Михайлова і Катерина Галушка, а також військослужбовиця Анна Архипова.

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Також рітейлер LEGO зібрав для України понад 16 тисяч доларів, продаючи фігурки у вигляді президента України Володимира Зеленського.