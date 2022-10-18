Держкіно виділить майже 200 мільйонів гривень на створення фільмів

Державне агенство з питань кіно планує виділити майже 200 мільйонів гривень на створення та виробництва кінострічок.

На сайті "Прозоро" опубліковано дані про виділення коштів державою на створення 15 фільмів.

Усього планується витратити 191,5 млн гривень на фільми, які стали переможцями тогорічного конкурсного відбору від Держкіно.

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До нього увійшли анімаційні, ігрові та неігрові повнометражні фільми.

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Які фільми профінансує Держкіно:

"TRUE_IT.UA" – 1,9 млн грн.

"Мій юний принц" – 20 млн грн.

"Її очима" – 24,9 млн грн.

"Сухе болото" – 1,8 млн грн.

"Сіль і перець до смаку" – 14,8 млн грн.

"Нижній горизонт" – 15,7 млн грн.

"140 Децибелів" – 20 млн грн

"В темряві" – 19,9 млн грн.

"Глухомань" – 25 млн грн.

"Оркестр (Музика Буття)" – 1,9 млн грн.

"Долина Карпатського Зубра" – 2 млн грн.

"Стан" – 19,2 млн грн

"Симфонія Донбасу" – 1,9 млн грн.

"Хрещений батько українського боксу. Михайло Зав'ялов" – 2 млн грн.

"Орталан" – 20 млн грн.

Виробництво одного фільму при цьому було скасовано. Мова йде про стрічку "Лайфер" від ТОВ "Грейд М".

Це пов’язано з порушенням законодавства, оскільки власник та бенефіціар продакшена – Максим Лещенко – є громадянином Білорусі.

Нагадаємо, минулого року державну підтримку отримали 72 стрічки, а граничу суму було встановлено на рівні 25 млн грн.

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Найуспішнішим фільмом, який отримав фінансування від Держкіно, залишається комедія "Я, ти, він, вона", продюсером якої є Володимир Зеленський. Стрічка зібрала 71 млн грн при фінансуванні в 35 млн грн.