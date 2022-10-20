Сергій Жадан отримав польську нагороду імені Серхіо де Молла

У Польщі українському письменнику Сергію Жадану вручили польську нагороду імені Серхіо де Молла.

Про це Сергій Жадан повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Нагороду вручають за вагомий внесок у боротьбу за права людини.

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Сергій Жадан отримав цю премію в категорії "Людина".

Фото: МКІП

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"Гадаю, для України це сьогодні питання нагальні та життєво важливі – російські окупанти позбавили тисячі наших співвітчизників елементарних прав та свобод.

Власне, ця війна і ведеться нами за наші права, зокрема – за право лишатися собою", – зазначив Сергій Жадан.

Нагороду названо на честь бразильського дипломата Серхіо Віейра де Молла, який пропрацював в ООН більш 34 років і загинув під час вибуху у ООН у Багдаді 19 серпня 2003 року.

Також письменник отримав грошову премію у розмірі 10 тисяч злотих.

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Ці кошти Сергій Жадан планує інвестувати в військову оборону Харкова.

"Сьогодні всі премії, нагороди та відзнаки, які отримують українські митці, є передусім виявами поваги та підтримки всім українцям, які протистоять агресору.

А грошову складову премії радо інвестую в оборону Харкова. Вільний український Харків – це саме про права і свободи", – сказав він.

Нагадаємо, раніше Сергій Жадан став лауреатом німецької премії Ханни Арендт за "політичне мислення".

Також Жадана висували на нобелівську премію з літератури у 2022 році.