Сергій Жадан отримав польську нагороду імені Серхіо де Молла

У Польщі українському письменнику Сергію Жадану вручили польську нагороду імені Серхіо де Молла.
Про це Сергій Жадан повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Нагороду вручають за вагомий внесок у боротьбу за права людини.
Сергій Жадан отримав цю премію в категорії "Людина".
|Фото: МКІП
Читайте також: Українські митці вимагають від президента підписати закони про захист книжкового ринку
"Гадаю, для України це сьогодні питання нагальні та життєво важливі – російські окупанти позбавили тисячі наших співвітчизників елементарних прав та свобод.
Власне, ця війна і ведеться нами за наші права, зокрема – за право лишатися собою", – зазначив Сергій Жадан.
Нагороду названо на честь бразильського дипломата Серхіо Віейра де Молла, який пропрацював в ООН більш 34 років і загинув під час вибуху у ООН у Багдаді 19 серпня 2003 року.
Також письменник отримав грошову премію у розмірі 10 тисяч злотих.
Ці кошти Сергій Жадан планує інвестувати в військову оборону Харкова.
"Сьогодні всі премії, нагороди та відзнаки, які отримують українські митці, є передусім виявами поваги та підтримки всім українцям, які протистоять агресору.
А грошову складову премії радо інвестую в оборону Харкова. Вільний український Харків – це саме про права і свободи", – сказав він.
Нагадаємо, раніше Сергій Жадан став лауреатом німецької премії Ханни Арендт за "політичне мислення".
Також Жадана висували на нобелівську премію з літератури у 2022 році.
Читайте також: "Жадан і Собаки" присвятили пісню дітям, які ховалися від обстрілів у метро Харкова