"Хотів би полетіти в Кремль на драконі": письменник Джордж Мартін висловився про ядерні погрози РФ Україні

Письменник Джордж Мартін, відомий своєю серією фентезійних романів "Пісня льоду й полум'я", підтримав Україну, висловившись про ядерний шантаж з боку Росії.

Під час вечірнього шоу "The Late Show" зі Стівеном Кольбером Мартін розповів, що через РФ загроза ядерної війни у світі стала реальністю.

"Що ми зробимо, якщо Путін застосує ядерну зброю? Я б хотів полетіти на драконі у Кремль, але...", – сказав він.

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Письменник також розповів, що нині є набагато менш оптимістичним щодо майбутнього людства.

Джордж Мартін. Фото: Jean_Nelson/Depositphotos

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На його думку, це відображається і на сучасній науковій фантастиці, яка є набагато менш позитивною у порівнянні з 1960-80 роками, зокрема через тенденції у світі.

"Світ, у якому ми живемо, гірший за Вестерос. Ми багато переживали через ядерну війну у 1950-х роках, але потім ми про неї забули і почали переживати через зомбі-апокаліпсис.

Але несподівано ядерна війна знову стала реальністю, ми маємо нові пандемічні хвороби", – сказав він.

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Нагадаємо, Україну також підтримували й інші відомі світові письменники, серед яких Стівен Кінг, Лінвуд Барклі та Ніл Гейман, які розірвали контракти з Росією.

Також давньою прихильницею України є письменниця та авторка циклу романів про "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг.