Держкіно вкотре звинуватило Довженко-Центр у збитковості та маніпуляціях. Їм відповіли

У Державному агентстві з питань кіно заявили, що провели аналіз діяльності Довженко-Центру і вкотре звинуватили його у збитковості.

В установі кажуть, що адміністративні витрати Центру за кожен рік дослідження "стабільно перевищують" обсяг бюджетного фінансування і чистий дохід підприємства, йдеться на сайті агентства.

Колектив Довженко-Центру звинуватили у "маніпуляціях", адже він не пустив новопризначену "кризову менеджерку" Юлію Каждан до будівлі.

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Водночас представники Довженко-Центру сказали, що не починали цю війну і відповіли на закиди Держкіно у коментарі "Українській правді. Життя".

"Всі закиди, що тепер звучать в публічних комунікаціях Держкіно та їхньої нечисленної групи підтримки, – не важливі. Їхня мета – відволікти від головного.

А головне зараз – це захистити й уберегти Національний центр Олександра Довженка в його цілісності", – наголошує відсторонена в.о. директорки Довженко-Центру Олена Гончарук.

Держкіно звинуватили Довженко-Центр у "маніпуляціях" та збитковості

Що каже Держкіно?

Посилаючись на результати аудиту, Держкіно стверджують:

"Аналіз вказує на стабільну збитковість діяльності Центру Довженка навіть за умови державного фінансування.

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Цей факт свідчить про неефективне прийняття управлінських рішень та неналежне виконання посадових обов’язків керівника, передбачених п.3.8 та п.3.9 контракту з найму керівника".

Також Держкіно опублікували заяву "про маніпуляції". У ній Держкіно стверджує, що відсторонена директорка Олена Гончарук нібито не повідомила співробітників центру про те, що Каждан має внести у ЄДРПОУ сам Довженко-Центр, а начальник юридичного департаменту, який міг це зробити, спеціально пішов у відпустку.

"Головний бухгалтер Довженко-Центру була настільки емоційно "накачана", що весь час повторювала декілька фраз про те, що "ми ж – ваші, а ви до нас як каральний орган, наче СБУ. Ну, зробили ми якісь помилки – так навчіть нас. Ми ж теж люди, зрозуміли б".

Трохи ніяково нагадувати поважній людині, що за свої помилки головні бухгалтери як люди з повною матеріальною відповідальністю звітують трохи в інших місцях", – також написали у Держкіно.

У третьому пункті заяви йдеться про те, що "Олена Гончарук вже давно і безрезультатно витрачає гроші Центру (яких, за її словами і так немає) на різні судові позови" – йдеться про позов до Окружного адміністративного суду м. Києва щодо скасування наказу Держкіно про реорганізацію Центру.

Потім Держкіно назвали "маніпуляціями" слова про те, що Каждан "заводять", аби вона провела експертну оцінку, і назвали неправдивими заяви про "дерибан колекції".

Вони пообіцяли, що фільмофонд не збираються знищувати чи переміщувати, і порадили "позбавитись від надуманих звинувачень у звільненнях".

Зрештою, Держкіно послалося на Статут Міжнародної федерації кіноархівів та заявило, що в ньому немає підстав для "бунту" Центру.

"Про можливість "фізичного спротиву архівів" немає жодної згадки в Статуті та правилах FIAF. Навпаки там просто говориться, що Міжнародна федерація кіноархівів об’єднує провідні світові некомерційні організації в цій галузі, філії якого віддані справі порятунку, збору, збереження, перегляду та популяризації фільмів", – йдеться у повідомленні.

Представники Держагентства вкотре повторили, що Довженко-Центр "не є кіноархівом":

"Про те, що Центр й досі не має статусу ані архіву, ані музею, в ЗМІ теж говорилось неодноразово, що власне й стало приводом для реорганізації. І як тут не згадати місії FIAF, відповідно до однієї з яких "філії мають прагнути покращити правовий контекст, у якому кіноархіви виконують свою роботу". То невже у Центрі просто вигадили "міжнародні підстави" для свого бунту?".

Яка відповідь Довженко-Центру?

У Національному центрі Олександра Довженка кажуть, що поки Держкіно не оголосило "реорганізацію", між інституціями відбувався діалог.

У цей час Довженко-Центр сумлінно виконував свою місію і до 5 серпня до них не було озвучених претензій, коментує Олена Гончарук.

Вона вважає, що Держкіно не змогли вирішити питання "реорганізації" обґрунтовано, на законних підставах, тому вдалися до "силового сценарію".

"Під приводом питань до діяльності попередніх керівників Довженко-Центру, СБУ та прокуратура буквально "заносять" у будівлю призначену Держкіно виконувачку обов’язків Каждан. І сама Каждан, отримавши вказівку по телефону, дає силовикам команду виходити", – каже Гончарук.

Ексдиректорка Центру вважає, що Держкіно несамостійне у своїх діях:

"Хто за цим стоїть, які лінії зійшлися чомусь на Довженко-Центрі? Великі бізнеси, гравці кіноіндустрії, вище керівництво, якому агентство підпорядковано, силовики?

Хай це оприявниться, бо така внутрішня "війна" завдає шкоди не лише культурній спадщині, діяльності інституцій та кіногалузі, – вона діє на руку ворогу".

На їхню думку, активність під проводом Держкіно і органів, які йому сприяють, нагадують спроби "натягнути реальність на ідею", яку потрібно втілити будь-якими шляхами до 31 грудня.

Представники Центру вважають останні закиди з боку Держкіно неважливими.

"Головне зараз – це захистити й уберегти Національний центр Олександра Довженка в його цілісності (колекція-діяльність-люди-приміщення).

А також відволікти від власної не доброчесності, майнових інтересів та дерибану ресурсу, які виходять далеко за межі Національного фонду фільмів", – йдеться у повідомленні.

"Єдина деталь, на яку варто відреагувати – це інтерпретація Кодексу етики FIAF. Це поважна міжнародна організація, маніпулювати добрим ім’ям якої було би дуже непорядно, особливо з боку Довженко-Центру, котрий є членом FIAF з 2006 року", – додає Олена Гончарук.

Довженко-Центр посилається на пункт Кодексу "2. The Rights of Future Generations" (Права майбутніх поколінь), де зазначено, що архіви мають протистояти тиску, якщо їхню колекцію намагаються вилучити, знищити або завадити її поповненню.

"Наш опір не безпідставний. До нього нас зобов'язує професійна честь і відповідальність", – наголошує Гончарук.

Нагадаємо, раніше у Довженко-Центрі проводили обшуки. Пініше правоохоронці приїжджали туди разом з новопризначеною директоркою і проводили якісь слідчі дії.