Держкіно звільнило Каждан і призначило в Довженко-Центр нового тимчасового директора

Державне Агентство з питань кіно заявляє, що Юлія Каждан йде з посади директорки Довженко-Центр через булінг. Повідомлення про це Держкіно розмістило на своєму сайті.

"Каждан пояснює своє рішення буллінгом, якого вона зазнала, приниженням честі та гідності, переходом на особистості, й, зокрема, погрозами, які їй періодично надходять", – заявили в Держкіно.

Формально на посаді тимчасової виконувачки обов'язків директорки фонду фільмів Каждан пробула 15 днів – її призначили 2 листопада. Фактично, вона так до роботи і не приступила – колектив Довженко-Центру назвав усунення обраної на конкурсі керівниці Олени Гончарук рейдерським захопленням. Каждан до будівлі не пустили.

Водночас, в повідомленні Держкіно про звільнення Каждан ідеться також про призначення нового виконувача обов'язків директора Довженко-Центру – Андрія Алфьорова.

Андрій Алфьоров на відкритті виставки "Польоти уві сні і наяву". Фото зі сторінки Довженко-Центру у Facebook

"Цю посаду обійняв режисер, куратор, який співпрацював з Довженко-Центром (автор виставкового музейного проєкту "Польоти уві сні та наяву", що досліджував однойменну культову кінострічку Романа Балаяна, й автор однойменної книги, виданої Центром), кінокритик, член міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI", – написали в повідомленні.

15 листопада міністр культури Олександр Ткаченко повідомив про зустріч представників Довженко-Центру, Держкіно, Офісу Президента та народних депутатів. Сторони досягли згоди по кількох пунктах, заявив міністр.

Пізніше Держкіно оприлюднило інформацію, що призупинило наказ про реорганізацію Довженко-Центру. Хоча Держкіно вже і не підпорядковується МКІП.

Згодом відбулось засідання парламентського Комітету з гуманітарних питань, де ситуація в Довженко-Центрі була одним з пунктів порядку денного.