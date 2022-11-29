Не протест, а конкурс плакатів: прихильники Довженко-Центру зібрались під судом. ФОТО

Підготовче засідання Господарського суду щодо позову Довженко-Центру до Держкіно з вимогою визнати незаконним наказ №100 про реорганізацію Центру перенесли.

Представники Олени Гончарук, яка донедавна виконувала обов'язки директорки Центру, подали заяву про залучення її до справи як третьої сторони. Представник Держкіно мав зауваження та взяв час на вивчення цього питання. Враховуючи це, суддя перенесла засідання на 20 грудня.

Під будівлею суду на вулиці Хмельницького зібралися прихильники Довженко-Центру.

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Акцію на підтримку вони назвали "Kонкурсом плакату" – багато учасників тримали в руках саморобні постери.

Акція "Конкурс плакату" під Господарським судом. Фото: Ліза Акулова

Нещодавно Держкіно звільнило Каждан і призначило в Довженко-Центр нового тимчасового директора – кінокритика Андрія Алфьорова. Але криза у фонді фільмів понад два роки тому, коли ним управляло Міністерство культури, а бюджет інституції затверджувало підпорядковане МКІПу Держкіно.

Акція "Конкурс плаката" під Господарським судом. Фото Лізи Акулової

Напочатку 2020 року директор Довженко-Центру Іван Козленко заявив, що не може виплачувати своїй команді заробітну плату. Бо Держкіно не затверджує фінансові плани Центру, передбачені державним бюджетом-2020. Врешті Козленко вирішив піти з Довженко-Центру. Він не подавася на наступний конкурс директора, який було оголошено у зв'язку із закінченням терміну його перебування на посаді.

Учасники акції "Конкурс плаката". Фото Лізи Акулової

Конкурс відбувся 15 квітня 2021 року. Його виграла Олена Гончарук, набравши більшість голосів членів конкурсної комісії. Але міністр культури Олександр Ткаченко так і не призначив Гончарук директоркою – всі ці півтора роки вона працювала у статусі виконувачки обов’язків.

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Центру так і не налагодили фінансування аж до передачі його в підпорядкування Держкіно. Саме Агентство з питань кіно вивели з підпорядкування Мінкульту в пряме управління урядом в 2021 році.