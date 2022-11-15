"Перемоги нема": керівниця Довженко-Центру про призупинення його реорганізації

Керівниця Довженко-Центру Олена Гончарук заявляє, що призупинення наказу про реорганізацію фонду фільмів – це не перемога, а лише перегрупування, тактичний крок.

"Хоча кілька свіжих ідей прозвучало", – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Головні питання, які залишились після цього, на думку Гончарук:

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"Що з Державним фондом фільмів? Хто керує Довженко-Центром: Гончарук чи Каждан? Держкіно планує нарешті погодити Статут Довженко-Центру чи готує власну редакцію, що знову всіх подивує? Де печатка?".

Цьому пребували наступні події:

Зранку Олександр Ткаченко повідомив про те, що у міністерстві культури відбулась зустріч представників Довженко-Центру, Держкіно, Офісу Президента та народних депутатів. Сторони досягли згоди по кількох пунктах, заявив міністр.

Пізніше Держкіно оприлюднило інформацію, що призупинило наказ про реорганізацію Довженко-Центру. Хоча Держкіно вже і не підпорядковується МКІП.

Згодом відбулось засідання парламентського Комітету з гуманітарних питань, де ситуація в Довженко-Центрі була одним з пунктів порядку денного.

Після засідання комітету Олена Гончарук і написала своє звернення, де заявила, що у Держкіно існує неозвучена мета і вона "не пов'язана з розвитком кінематографії". Керівниця Довженко-Центру зазначила, що "Призупинення наказу (про реорганізацію – ред.) – це переведення його в режим stand by з можливістю активізувати в будь-який момент".

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Вона також не бачить доцільності проводити ще один конкурс на посаду директора Довженко-Центру, а також ще одного аудиту, бо попередні проводились не так давно: "У 2019 році держаудитслужба, у 2021 – Фонд держмайна, держаудитслужба і Рахункова палата. Вони зокрема виявили серйозні недоліки в діяльності органів управління".

Цікавими пропозиціями Гончарук назвала ідею повернення Довженко-Центру у підпорядкування МКІПу і підняття питання про відповідність керівництва Держкіно займаним посадам.

2 листопада Держкіно видало наказ про звільнення Гончарук з посади в.о. директора Довженко-Центру, на її місце призначили Юлію Каждан. Команда Довженко-Центру не пустила Каждан до будівлі, після чого СБУ, прокуратура та поліція провели обшуки в Довженко-Центрі і вилучили печатку. В суботу під стіни інституції вийшли її прихильники з вимогами зупинити знищення фільмофонду.

Акція на підтримку Довженко-Центру 12 жовтня 2022

Криза в Довженко-Центрі почалася ще 2020 року, коли ним управляло Міністерство культури, а бюджет інституції затверджувало підпорядковане МКІПу Держкіно.

Тодішній очільник Довженко-Центру Іван Козленко заявив, що Центр перебуває на межі банкрутства, бо Держкіно не затверджує фінансові плани Центру, передбачені державним бюджетом. Врешті Козленко, якому разом з командою вдалось запустити реформування Довженко-Центру і створити на основі фільмофонду активну культурну інституцію, вирішив піти. Він не подавася на наступний конкурс директора, який було оголошено у зв'язку із закінченням терміну його перебування на посаді.

Конкурс відбувся 15 квітня 2021 року. Його виграла Олена Гончарук, набравши більшість голосів членів конкурсної комісії. Але міністр культури Олександр Ткаченко так і не призначив Гончарук директоркою – всі ці півтора роки вона працювала у статусі виконувачки обов’язків.

Центру так і не налагодили фінансування аж до передачі його в підпорядкування Держкіно. Саме Агентство з питань кіно вивели з підпорядкування Мінкульту в пряме управління урядом в 2021 році. Одразу після передачі Агентству Довженко-Центру влітку 2022 року воно оголосило про реорганізацію підприємства.