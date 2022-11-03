У Верховній Раді не знайомі з новою очільницею Довженко-Центру

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики не був ознайомлений з рішенням про зміну керівництва Довженко-Центру.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив Голова підкомітету у сфері кінематографу і заступник голови фракції "Слуга народу" Павло Сушко.

"Про призначення на посаду виконувачки обов’язків гендиректора голови Довженко-Центру Юлії Каждан дізнався вчора. Нічого про цю людину не знаю, тому коментувати її призначення не готовий. З нами як членами профільного комітету це рішення не обговорювалося і не узгоджувалося", – зазначив депутат.

Реклама:

Також Павло Сушко нагадав, що Держкіно не взяло до уваги рекомендації гуманітарного Комітету ВР невідкладно скасувати реорганізацію Довженко-Центру, а також не ухвалювати жодного рішення щодо реорганізації в галузі кіно без попереднього обговорення з індустрією та профільним парламентським комітетом.

Водночас голова підкомітету у сфері кінематографу переконує, що профільний підкомітет та комітет загалом готові і надалі бути майданчиком для пошуку шляхів розв'язання цього питання.

Голова підкомітету у сфері кінематографу і заступник голови фракції "Слуга народу" Павло Сушко. Фото: Twitter Сушка

Що передувало?

2 листопада Державне агентство з питань кіно повідомило, що звільнило від виконання обов'язків директорку Довженко-Центру Олену Гончарук. І призначило на цю посаду Юлію Каждан. Колектив Довженко-Центру у відкритому листі назвав дії Держкіно рейдерством і заявив, що не виконуватиме накази свого органу управління.