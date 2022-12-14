У NASA повідомили, чи працював у них Дорж Бату

На питання кореспондента ВВС, чи правдою є те, що Андрій Васильєв/Дорж Бату, як він не неодноразово говорив, працював оператором корекції траєкторії в Управлінні з аеронавтики та дослідження космічного простору США, речниця агентства Шеріл Уорнер відповіла: "Він не працював на НАСА. Наша заява – це інформація, яку я маю надати".

"Андрій Васильєв працював з підрядником NASA (Andrey Vasiliev was engaged with a NASA contractor) в 2013-2016 роках, але наразі не пов'язаний з агентством. Його погляди не відображають офіційні погляди NASA або уряду Сполучених штатів", – відповіли в НАСА на запит.

На прохання більш широко розкрити повноваження Васильєва або подробиці його робити, в НАСА поки що не відповіли.

Коментуючи відповідь на запит, у ВВС зауважити, що практика залучення підрядників до робіт НАСА є доволі поширеною. Оскільки агентство контролює всю космічну галузь, виконуючи великий спектр програм цивільних космічних технологій, аеронавтики, дослідження космосу та передових інженерних систем. Читайте також: Не надав доказів роботи в NASA. Видавництво Старого Лева припиняє співпрацю з Доржем Бату

Головні підрядники агентства перераховані у федеральній системі даних про закупівлі, що робить їх доступними для відкритих контрактів і державних установ.

"Щодо роботи Васильєва, то НАСА повідомляє, що він був залучений з 2013 до 2016 року", – повідомляють у публікації. Натомість у давньому інтерв'ю УП Бату розповідав, що працював із агенцією у 2018. Читайте також: Дорж Бату прибрав пост-виправдання та видалив свої фото

Що за скандал

Про роботу в космічній агенції Бату неодноразово говорив під час інтерв‘ю ЗМІ та зазначав у анотаціях до книжок. Ця ж історія лягла в основу його найвідомішої книги "Франческа. Повелителька траєкторій", яку надрукувало "Видавництво Старого Лева" (ВСЛ) в 2018 році. В книжці "Франческа" Бату нібито описував свої будні оператора в центрі корекції траєкторій космічних об'єктів на території військової бази нацгвардії США .

Після виходу в світ "Франчески..." та заяв письменника про обізнаність у темі – Бату почали вважати експертом, дотичним до роботи космічної агенції. В цьому амплуа він дав ряд інтерв‘ю ЗМІ, зокрема українським.