Держкіно оголосило конкурс на посаду керівника Довженко-Центру

21 грудня Державне агентство України з питань кіно оголосило публічний конкурс на посаду керівника Довженко-Центру.

Про це йдеться на сайті Держкіно.

Документи на участь у конкурсі приймаються з 21 грудня 2022 року до 16 години 20 січня 2023 року.

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Серед вимог до кандидатів:

вища освіта;

стаж роботи у сфері культури не менше трьох років;

володіння державною мовою;

здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Фото: Іван Козленко

Нагадаємо, влітку 2022-го у Держкіно заявили, що хочуть реорганізувати Довженко-Центр. 17 серпня вийшов відповідний наказ.

На початку листопада керівницю Центру Олену Гончарук відсторонили від обов’язків. А на її місце призначили "кризового менеджера" Юлію Каждан, яка не має профільного досвіду роботи.

Згодом Юлія Каждан самоусунулась. На місце виконувача обов‘язків призначили кінокритика Андрія Алфьорова, але захисники центру лишились незадоволеними.

Обурені українці висловлювали свій протест до змін. А криза культурного центру, музею кіно та найбільшого кіноархіву України викликала цікавість у найбільшій кіноспільноті Європи.