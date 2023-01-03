10 свіжих серіалів з найбільшим рейтингом

Трапляються прикрі місяці, коли цікавих серіалів, вартих нашого списку рекомендацій, виходить небагато. Але грудень 2022 року – точно не той випадок. Спраглим кінематографічно розслабитися в компанії кращих та подекуди ще й спостерігати, як інші говорять про Україну чи нашого ворога – прошу, тримайте вервечку серіалів від різних світових виробників.

Ценз починається від рейтингу 7,5 за американського "Рекрута", продовжується корейським "Казино" (8,4), британською "Постановкою" (8,5), а все завершується знову американським та вже абсолютним хазяїном нашої гори з відповідною назвою "Обраний" (9,3). Так, американці цього разу посідають першу сходину серед творців, бо брали участь у фінансуванні чи продукуванні 7 з 10 наведених прикладів серіалотворення. Втім, у нашому традиційному додатку наприкінці "для тих, кому хочеться ще" є й серіали інших країн.

Тіштеся, і щасливого нового року!

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1. Джек Райан – 3 (Jack Ryan)

Показ: Amazon Prime / США

Певно, на кінець грудня 2022 року це найбільш актуальний для нас серіал. І без того кожен з попередніх двох сезонів торкався сучасної ситуації з Росією (та й з Україною також). Вона була в центрі всіх світових проблем, як і самі фільми про Райана, персонажа, створеного письменником Томом Кленсі, екранізованого вже 1990-го року Джоном МакТірненом у фільмі "Полювання за "Червоним Жовтнем".

Але 3-й сезон "...Райана", навіть пропускаючи повз вуха цінну інформацію про "перший на стрімінгу Amazon офіційно перекладений українською мовою", іде далі! Він прямо і вперше в американському кіно говорить про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Все починається з Кримського півострова, переходить до плану "купки затятих росіян", що хочуть зберегти СРСР, плавно перетікає до Східної Європи (Чехії, хоча Польща була б доречнішою) і врешті до ядерної зброї і Третьої світової (свят-свят-свят!). Може через це детектив, трилер і екшн в 3-му сезоні набули безпрецедентної якості, сили і напруги. Що й адекватно затверджено в рейтингу 8.0.

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2. Йеллоустоун - 5 (Yellowstone)

Показ: Paramount+, США

Епічне протистояння традиційного сімейства ковбоїв Монтани і прогресу, що намагається нівелювати традиції, а разом з ними природу, чистоту і мир, вже триває 5-й сезон поспіль. І як триває: найпопулярніше шоу на каналі Paramount+, а на IMDB йому виставлено захмарний рейтинг 8,7.

Вся справа в багатошаровому сюжеті, де кожний має багатство інгредієнтів, і вони в підсумку до біса смачні! Чи це історія голови сімейства, жорсткого, непримиренного, але справедливого чоловіка (Кевін Костнер). Чи його доньки, стерви найвищого ґатунку, та при цьому розумної, сильної і звабливої (Келлі Райллі). Або всіх решта другорядних, і попри це важливих героїв – індіанців та ковбоїв, адвокатів та поліцейських.

Тут кожний персонаж володіє своєї історією і характером. Рідкість. Як і те, що в часи, коли мужність називають токсичною і пропагується "різноманітність", тут все на своїх класичних місцях, та не насильно – а обґрунтовано. І рівноправ’я статей в царстві ковбоїв справжнє, а не декларативне чи за рахунок знецінення чоловіків. Блискуча драма!

3. Постановка - 3 (Staged)

Показ: BBC, Велика Британія

3-й сезон "Постановки" вчасно відволікає від політики, соціальних сварок та війни – він розважає глядача британським гумором, не дуже смішним, але дуже дотепним. І актори-зірки Девід Теннант ("Пісочний чоловік") та Майкл Шин ("Добрі передвісники"), що грають себе та водночас стібуться зі свого життя, дуже цьому допомагають, ніби кажучи – не весь час треба бути серйозним, іноді варто розслаблятися.

Гра слів, гра комедії положень, гра в абсурд в дусі "Чекаючи на Ґодо" і тут таки присутність в епізодах в ролях самих себе дружин і дітей акторів, а також акторки Олівії Колман і письменника Ніла Геймана (в екранізації "Добрих передвісників" якого грали обидва актори) – все це робить серіал екстремальним і артистичним, розбещеним і мистецьким, естецьким і декаданським.

Любителям британської специфіки, оригінальності та грайливості – подаруночок під Різдвяну ялиночку у вигляді 6 серій по 20-25 хвилин кожна. І це подарунок відмінний від попередніх сезонів – винятково для поціновувачів збиткування і пустощів.

4. Рекрут (The Recruit)

Показ: Netflix, США

Вчергове серіал для нон-стоп-перегляду. 8 серій детективного і мелодраматичного екшну по 55 хвилин кожна – це схожий на "Джека Райана" шпигунський квест, тепер між США, Кувейтом, Швейцарією і Білоруссю. Тут так само фігурує мафія і військові Росії, таким чином стверджуючи, що українська відсіч у повномасштабному вторгненні росіян ніби розв’язали світові руки, скуті страхом супроти північного ведмедя.

Менш політизований, ніж "...Райан", але так само актуальний для нас, "Рекрут" приваблює ще й своєю грайливістю – комічне тут вже є в сюжеті, бо йдеться про молодого адвоката в ЦРУ, волею долі переробленого в спецагента. Його харизма говорити і переконувати людей – його ж і вада: він весь час встряє в проблеми, непомітно створюючи собі ворогів, і в той же час вирішуючи найскладніше колізії своїх друзів.

Попри стандарт шпигунського серіалу, "Рекрут" вигідно вирізняється саме гумором, не стаючи при цьому комедією – жарти героя і його комічна, й навіть трагікомічна вдача є запорукою приязного ставлення, а відтак магнетизму всього шоу.

5. Англійка (The English)

Показ: BBC One / Amazon Prime Video, Велика Британія - США

Схоже, після прекрасного "1883" з жінкою в одній з головних ролей, вестерн, суто чоловічий жанр, отримав нове дихання. І "Англійка" його продовжує впевнено і на повні груди. І це при тому, що вестерн – дуже поодинока жанрова креатура. А якісний приклад – і поготів є винятком.

Тут треба віддати належне все ж чоловіку, британцю Х’юго Бліку, який спеціалізується на жіночих образах – в "Ніжній шкірі" він надав голос Джоан Ламлі, а в "Шляхетній жінці" – Меггі Джілленгол. "Англійка" - це серіальний бенефіс Емелі Блант. І незважаючи на те, що свою крутість вона вже проявила у фільмах "На межі майбутнього" чи "Сікаріо", наразі вона створила оригінального персонажа – ту, хто перетинає Атлантику з Англії до Америки, аби помститися за сина, чоловіка і за себе.

Помста тут подана натуралістично, на кшталт каналу National Geographic, переплітаючись з високим операторським мистецтвом. Краса природи суміжна з тваринною жорстокістю, але не тварин, а людей. І роль головного покидька у виконанні Рейфа Сполла – взірець акторства і жаху. Рейтинг 8,0, хоча міг би бути і 10.

6. Литвиненко (Litvinenko)

Показ: ITVX, Велика Британія

"Я знаю, хто віддав наказ. Я знаю, хто хоче, щоб я помер... Він був головою ФСБ... Його звати Володимир Путін". Це говорив колишній агент КДБ підполковник Олександр Литвиненко, який втік до Британії, але 2006 року був отруєний полонієм іншими спецагентами КДБ, і помер в лікарні.

4-серійний міні-серіал розповідає про розслідування і судовий процес, проваджені британськими адвокатами, поліцією і спецслужбами протягом 7-8 років, і підсумовані висновком, неймовірно актуальним саме зараз: "Путін – вбивця!".

Доволі детальний, неспішний детектив легко заходить в сучасну російсько-українську війну, зі згадкою про збиття "Боїнга" малайзійських авіаліній. Можливо, це не кращий серіал за відчуттями, але дуже вчасний і зрозумілий – накипіло і британцям, які мали на своїй території не лише раз використану радіоактивну отруту, а вже вдруге, 2018-го року, супроти Сергія Скрипаля. А цьому сенсі "Литвиненко" є тематичним продовженням серіалу "Отруєння в Солсбері", колись запропонованого УП.Життя для перегляду.

7. Сплячі (Sleepers)

Показ: Videoland, Швеція

6-серійний голландський міні-серіал дуже демократично розвиває кримінальну тему, де в історію про корупцію в поліції вплітається корупція у вищих ешелонах силових структур, при цьому ледь не вперше показують корупціонерами не європоїда, а наркодилером – темноношкірого, таким чином, стверджуючи істину – перед законом є всі рівними.

Жанрово ж це прекрасний трилер, здатний перипетіями сюжету захопити любителів поліційного криміналу. Бо нечистий на руку поліцейський, намагаючись втримати на плаву систему наркотрафіку, з кожним рухом, все глибше занурюється в яму жаху для закону, Бога і родини.

Від серії до серії напругу стає на градус більше, а сюжет ще сильніше закручується, і бере глядача своїми несподіванками – наприклад, одного з головних персонажів вбивають вже в першій серії, дружина поліцейського наділяється своєю грою, яка теж не є законною, але, натомість, помічною для її чоловіка. Цікаво, що фінал сезону зроблений в "кращих" традиціях відкритості, завершуючись на точці перед бажанням дізнатися – що ж далі.

8. Шпигун серед друзів (A Spy Among Friends)

Показ: MGM+ / Sky Italy / HBO Max, Велика Британія – США

Детектив найвищої жанрової чистоти і гартування. Шпигунські пристрасті між МІ-5, ЦРУ і КДБ проміж 40-60-х років – це майстерна і витончена гра слів, діалогів і міміки. Такого на екранах давно не було, відносячи глядача в минуле до внутрішньо-драматичної динаміки, а не зовнішнього фіглярства з показово-формальним блиманням кадрів та жонглюванням вибухів в них.

Тут треба слухати і чути як жінка-дознавачка (Анна Максвелл Мартін) намагається вгрузнути в стосунки двох видатних британських шпигунів (Гай Пірс і Деміен Льюїс), один з яких несподівано виявився радянським агентом, а другий дозволив йому втекти.

Текстуальній та сюжетній красі й ґрунтовності допомагає текст, що лежить в основі – книга Бена Макінтайра, знаного та шанованого детективщика, рахуючи й біографію Яна Флемінга, вигадника Джеймса Бонда. Переплетіння намірів та дій, минулого та теперішнього відзначаються хитромудрим монтажем, підказуючи глядачеві про що ж ідеться, і разом з тим створюючи екшн без перестрілок. Цікавезна інтелектуальна гра!

9. Казино (King of Savvy)

Показ: Disney+ / Hulu, Південна Корея - США

Незвичний серіал, і скоріш за все справа в участі у фінансуванні американців, які наполягли на пом’якшенні звичних в корейському кіно насильства і екшенізації. Історія розумного і витривалого хлопця і його сходження з Івана в пана тут по-корейські розлога, смілива на деталі, хоча й не обходиться без кліше традиційних булінгу, дідовищини і сексизму.

Але глибина драматизму і якість проробки кожного повороту історії й діалогу просто вимагає неодмінної рекомендації. Звісно, як це і завжди трапляється у корейців, акторська робота – як візитівка: клас, та й годі. Та на чолі всіх є виконавець головної ролі Чхве Мін-сік ("Олдбой", "Я бачив диявола"). Як правило, він "поганий хлопець", але в "Казино" втілює драму бідного та розумного, хто потрапив в обставини вижити за будь-яку ціну, переступаючи навіть і закон.

Перед глядачем створюють справді всі передумови для того, аби відчути і зрозуміти героя, разом з ним проходячи мінне поле корейського життя від 90-х до сьогодення. Рейтинг 8,4. 1-й сезон завершиться 8-ю серією 25 січня.

10. Вибраний - 3 (The Chosen)

Показ: Peacock / Tubi TV, США

На завершення даємо лідера в рейтингах, "Обраного", 9,3 бали якого пояснюються не стільки голосуванням християн, скільки специфікою показу головного героя, Ісуса Христа. Це найбільш близький кожному образ Месії, коли-небудь створюваний у кіно. І Він, і його апостоли, і всі решта ведуть себе по-сучасному – сміються, підколюють один одного, здоровкаються за руки, називаючи Ісуса або "найбільш успішним вихідцем з Назарету", чи "популярним проповідником", а ще кажуть про плітки, ніби то він назвав себе месією.

"Та це не наш Ісус, – каже одна назаретянка, – наш Ісус скромний". Майже ніякої містики, бо осучасненість є метою показати Його простим за формою чоловіком, таким як ми, але з великою суттю – місією. І Його шлях – майже "просто історичне кіно", тільки зроблене і зігране так зграбно, живо і органічно, що 3 серії, випущені перед Новим роком, переглядаються на одному подиху. І великою мірою це відбувається ще й через авторську свободу творців – вони додали слова і розмови Христа, не зазначені в Біблії. Завершиться 3-й сезон 6-ю серією 15 січня.

Тепер тим, хто все перелічене подивився, і хоче ще, пропонуємо інші цікавинки: італійську спортивну драму "Велика гра" (Il Grande Gioco) про внутрішню кухню і сварки футбольних агентів та великих агентств; японську аніме "Людина-бензопила", як довгоочікувану екранізацію вже культової однойменної манги; німецький "1899" Барана Бо Одара, творця сенсаційно успішної "Темряви"; британський політичний трилер "Зрада" і бельгійську фантастичну мелодраму "Купол 16".

Гарного перегляду!