Мінування, справа проти в.о. директорки та інші подробиці конкурсу очільника Довженко-Центру. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

3 січня має розпочатись другий етап засідання конкурсної комісії, що обирає директора Довженко-Центру. Орган управління Центру – Державне агентство з питань кіно призначило новий конкурс керівника попри те, що Верховна Рада скасувала відкриті конкурси керівників державних підприємств на час воєнного стану. До того ж попередні результати конкурсу на посаду директора Довженко-Центру не скасовано – у ньому перемогла Олена Гончарук, проте так і не була призначена на цю посаду.

17:20 Члени комісії провели "стояче" засідання у фойє Держкіно. Про це пише Ірина подоляк: "Кворум був, секретарка комісії від Держкіно була, відеофіксацію на телефон робила журналістка Лєна Чиченіна, яка його надішле представникам Держкіно для розміщення на сайті." Також Подоляк повідомила, що комісія вирішила продовжити роботу онлайн у понеділок, 6 лютого з 10:00. "Для убезпечення процесу від замінувань, бомбардувань, відключень і інших погодніх умов", - додала вона. УП.Життя чекає на офіційне повідомлення Держкіно.

16:44 Члени комісії з обрання керівника Довженко-Центр продовжують перебувати на вулиці, повідомляє Ірина Подоляк: "Запропонували ДержКіно зараз створити лінк у Zoom, щоб ми могли ухвалити рішення про продовження роботи комісії у понеділок через Zoom. Щоб і члени комісії і претенденти могли працювати віддалено і бути убезпеченими від фейкових замінувань, відключень світла і зв’язку. Цю пропозицію ми передали оолові Держкіно півгодини тому.

Поки Держкіно ухвалює це надскладне рішення, оголосили повітряну тривогу. Мерзнемо далі…", – написала колишня заступниця міністра культури на своїй сторінці у Facebook.

14:30 Держкіно випустило заяву, що вважає недоречним повідомлення про замінування і наголошує, що засідання відбудеться, хоч і з затримкою. Пообіцяли забезпечити відеофіксацію засідання, а також прокоментували відкриття кримінального провадження проти Олени Гончарук: "Це процес досудового розслідування, який жодним чином не впливає на процедуру відбору на посаду керівника державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка".

Скріншот зі сторінки Держкіно у Facebook

14:10 Ірина Подоляк написала на своїй сторінці у Facebook, що "Укрінформ" готовий надати приміщення для засідання конкурсної комісії: "Нас готові прийняти о 16 годині в Укрінформі - альтернативні джерела енергії є, інтернет є, приміщення є, оплата для держорганів не передбачена. Потрібно лише простий короткий лист від ДержКіно... Було б бажання. Стоїмо-мерзнемо", - повідомила Подоляк.

13:15 Народна депутатка 8-го скликання та колишня заступниця міністра культури Ірина Подоляк повідомила, що члени конкурсної комісії та інші учасники засідання чекають на вулиці, поки вирішується питання з "розмінуванням" приміщення.

Учасники засідання чекають на вулиці. Фото зі сторінки Ірини Подоляк

13:00 Засідання мало розпочатися о 12:59 п'ятниці у центральному корпусі "Київнаукфільму" за адресою бульвар Кіото 27. Однак Суспільне Культура повідомило, що перед початком стало відомо про замінування будівлі Держкіно. На місце прибула поліція, вона перекрила вхід до адміністративної будівлі.

Напередодні другого конкурсного засідання з відбору керівника Довженко-Центру проти в.о. гендиректора Олени Гончарук, яка керує інституцією останні два роки, відкрили справу. Сам конкурс, призначений на 12:59 п'ятниці, так і не можуть розпочати через нібито мінування Держкіно.

Про несподіване відкриття кримінального провадження проти неї Гончарук написала у Facebook.

Вона розповіла, що провадження зареєстрували ввечері 2 лютого, тоді як засідання назначене на середину дня 3 лютого.

"Чогось такого варто було чекати. "Брудна бомба" якраз перед другим конкурсним засіданням, на якому вже представляють програми і відбувається відбір керівника Довженко-Центру. Засідання сьогодні, 3 лютого, о 12:59. Відомості про заяву Держкіно було внесено вчора, 2 лютого, близько 19, а на РБК "новина" була вже о 21:12. Гарантована головою Держкіно прозорість конкурсу в дії", - написала в.о. гендиректора Довженко-Центру.

У тексті новини йдеться, що "підставою для відкриття справи стали матеріали та Акти перевірок діяльності центру, якими встановлено порушення законодавства в частині публічних закупівель, розпоряджання державними коштами та управління державним майном".

Повідомлення про відкриття справи проти Олени Гончарук на сайті Київської прокуратури відсутнє.

"Над "звинуваченнями" працюватимуть юристи. Реакція буде. А я тут, не ховаюсь, йду на "конкурс", який важко назвати конкурсом. Бо це чи не єдиний цивілізований спосіб, що лишився у боротьбі за мрію. Я не можу здати позиції", - додала в.о. голови Довженко-Центру.

Олена Гончарук. Фото: Andrey Lobov

Олена Гончарук перемогла на конкурсі на посаду керівника Довженко-Центру, змінивши попереднього керівника Івана Козленка. Однак результати конкурсу так і не були офіційно затверджені, і Гончарук керувала інституцією в статусі в.о.

У серпні 2022 року Держкіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру. Згідно з ним усі фільми з колекції та майно Центру мають бути передані Державній установі Науковий центр кінематографії України. Зі структури Центру має бути виокремлено Державне підприємство Українська анімаційна студія, якій мають буть передані авторські права на українську анімацію, що зараз належать Центру.

У Центрі назвали це рішення де-факто ліквідацією національного кіноархіву, а Гончарук порівняла цей наказ із рейдерством.

У листопаді 2022 року Держкіно повідомило, що Гончарук відсторонено від виконання обов’язків в. о. генерального директора ДП Національний центр Олександра Довженка. Замість неї призначили тимчасового нового в.о. Юлія Каждан. Після протестів спільноти Каждан, яка не мала профільного досвіду роботи, самоусунулася. Тож на це місце призначили кінокритика Андрія Алфьорова, однак він також не приступив до виконання обов'язків.

21 грудня Держкіно оголосило публічний конкурс на посаду керівника Довженко-Центру. А 24 січня оприлюднило лаконічний список претендентів на цю посаду з п'яти осіб.