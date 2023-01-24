Держкіно опублікувало список претендентів на посаду керівника Довженко-Центру

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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24 січня 2023

Державне агентство України з питань кіно опублікувало список кандидатів, що можуть взяти участь в конкурсі на посаду керівника Довженко-Центру.

Відповідне повідомлення з'явилося на сайті у понеділок, 23 січня.

Документи на участь у конкурсі приймали з 21 грудня 2022 року до 20 січня 2023 року.

У списку, оприлюдненому Держкіно, вказано прізвища та ініціали п'яти осіб: Водка В.С.; Гончарук О.Ю.; Жаровський К.А.; Пантелєєв О.В.; Слєпак С.В.

Такий вигляд має список. Скріншот з сайту Держкіно

Видання про кіно Moviegram спробувало ідентифікувати претендентів на посаду керівника Довженко-Центру. Тож, Гончарук О.Ю. – це, вочевидь, в. о. генерального директора Довженко-Центру Олена Гончарук, яка керувала інституцією останні два роки, Водка В.С. – це адміністративна директорка кінофестивалю Kharkiv MeetDocs Вікторія Водка, а Жаровський К.А. – режисер Кирило Жаровський.

Ще про двох осіб інформацію знайти було важче: Слєпак С.В. – це, імовірно, автор декількох статей про моделі державного управління у сфері кінематографії виданих у 2013 та 2014 роках, а Пантелєєв О.В. – імовірно, продюсер фільму "Подвійний іммельманн". В коментарях також нагадують, що Пантелєєв вже намагався брати участь в конкурсі на посаду голови Центру, а ще це прізвище нібито фігурує у кількох кримінальних справах.

Додамо, сьогодні, 24 січня, об 11:00 у Господарському суді Києва пройде вже третє підготовче засідання з розгляду позову Довженко-Центру до Держкіно з вимогою визнати незаконним наказ про реорганізацію та припинення повноважень Олени Гончарук.

Одна з акцій протесту на захист Центру. Фото: Довженко-Центр : Dovzhenko Centre / Facebook

Відповідний наказ Держкіно випустило влітку 2022-го заявивши, що хочуть реорганізувати Довженко-Центр. Після цього в.о. керівниці Центру Олену Гончарук відсторонили від обов’язків, на її місце призначили Юлію Каждан, яка не має профільного досвіду роботи. Після низки протестів Каждан самоусунулась, і на це місце призначили кінокритика Андрія Алфьорова, однак він також не приступив до виконання обов'язків.

Тож 21 грудня Держкіно оголосило публічний конкурс на посаду керівника Довженко-Центру.

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