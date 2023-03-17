"Продовжуємо "ламати стіни": команда оскарівського номінанта "Будинок зі скалок" коментує результати премії

Документальний фільм "Будинок зі скалок" цьогоріч був єдиним фільмом про Україну, номінованим на Оскар. Його команда поділилася своїми думками щодо результатів премії Американської кіноакадемії.
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"Ми дуже пишаємось і щасливі, що були номіновані на Оскар та отримали можливість продовжувати говорити про війну проти України та довгострокові наслідки війни на дітей. Ми з Україною", – заявила продюсерка фільму Моніка Геллстром, проєкти якої вже тричі були номіновані на Оскар.
Незважаючи на те, що стрічка режисерів Сімона Леренґа Вільмонта і Азада Сафарова була знята в Лисичанському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей, у 20 кілометрах від лінії фронту (а зараз Лисичанськ взагалі в окупації), американські кіноакадеміки нагородили фільм про російського політика Олексія Навального. Це викликало обурення в українців.
Одна з українських співродюсерок фільму Дар’я Бассель каже: усім, хто не згоден з результатами та хоче підтримати "Будинок зі скалок", варто звернути увагу на те, що він наразі є в прокаті в Києві та Львові.
|Фото: Azad Safarov / Facebook
"Tе, що "Будинок зі скалок" отримав номінацію на Оскар свідчить про те, що це справжнє, талановите, важливе кіно. Зараз цей фільм можна побачити в українських кінотеатрах. То ж всіх, хто переймається за долю Оскара, я запрошую в кінотеатри. А ще, завітайте на сайт фонду "Голоси дітей". Цей фонд було створено Азадом Сафаровим та Оленою Розвадовською під час їхньої роботи над стрічкою. Вони допомагають дітям з зон підвищеного ризику. Фонду потрібна наша підтримка. Так само, як і українському кіно", – підкреслила Бассель.
|Фото: Azad Safarov / Facebook
"Фільм також підсвічує довгострокові наслідки війни на наше покоління у майбутньому, в тому числі, оповідаючи про людську крихкість та людську стійкість. Тож номінація на Оскар – це вже увага до України", – поділилася друга українська співпродюсерка фільму Віка Хоменко.
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На церемонії у Лос-Анджелесі "Будинок зі скалок" представляла команда з усіх чотирьох країн – України, Данії, Швеції та Фінляндії. З України приїхали лінійний продюсер та другий режисер Азад Сафаров, координаторка та консультантка фільму Олена Розвадовська, а також героїні стрічки, виховательки Лисичанського центру Ольга Тронова та Маргарита Бурлуцька.
|Фото: Azad Safarov / Facebook
"Нам треба вірити, що ми можемо знімати класне документальне кіно. Бо, якщо ми хочемо, щоби світ дивився наше кіно, ми маємо також бути зацікавлені в ньому. В Україні зараз не треба шукати голівудських історій, бо кожен українець має таку історію. І про ці історії треба невпинно продовжувати розповідати світові. І найпростіше, що кожен українець може зробити вже сьогодні - це сходити на фільм в кінотеатр. Важливо, що стрічка показує абсолютну правду. Наш фонд опікується такими дітьми, які зображені у фільмі, тож будемо раді підтримці нашій діяльності. Ми продовжуємо працювати, "ламати стіни" та обов‘язково переможемо", – каже Розвадовська.
Фільм "Будинок зі скалок" зараз йде в прокаті в Києві (Кіно42, Планета Кіно, Блокбастер, Жовтень, Ліра, Факел, Старт) та Львові (Планета Кіно, Форум). Детальна інформація про покази – на сайті KyivMusicFilm.
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