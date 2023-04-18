Дон Кіхот УП, Криволап, Ралко: що придбати на святковому аукціоні "Української правди"

З нагоди 23-го дня народження "Української правди" видання оголосило святковий благодійний аукціон. Всі кошти, зібрані на ньому, будуть витрачені на купівлю DJI Mavic 3T для 93-ої бригади "Холодний Яр". Розповідаємо, які твори від яких визнаних сучасних українських митців можна придбати.

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УП проводить мистецький аукціон у партнерстві з Voloshyn Gallery. Свої роботи для нього надали найвідоміші українські митці: Анатолій Криволап, Нікіта Кадан, Леся Хоменко, Сергій Майдуков, Влада Ралко, Олексій Сай та інші.

Аукціон стартував на Facebook-сторінці УП 17 квітня та триватиме тиждень – до 23 квітня. Придбати роботу того чи іншого автора можна за правилами класичного тихого аукціону: оголошуючи свою ставку, що має бути більшою, ніж ставка попереднього учасника. Стартова ціна картини вказана під кожною з робіт.

Один із найвідоміших художників українського сучасного мистецтва Анатолій Криволап передав для аукціону УП свою роботу "Зимова ніч". Картину, створену Криволапом цьогоріч, оцінюють у 7-10 тисяч доларів.

Анатолій Криволап. "Зимова ніч"

Переможець конкурсу МУХі у 2012 році та номінант Премії PinchukArtCentre (2018) Євген Самборський надав свою акварельну роботу з серії "Все перемішалось".

Євген Самборський. Робота з серії "Все перемішалось"

Авторка живописних робіт, інсталяцій, перформансів та відео, учасниця паралельної програми 59-ї La Biennale di Venezia 2022 року Леся Хоменко надає читачам УП можливість купити її роботу з серії "Леся Хоменко та її школа": в ній шматок тканини, на якому фарбою нанесене зображення, прикріплено до дерев'яної рами.

Леся Хоменко. Робота з серії "Леся Хоменко та її школа"

Уродженець Харкова, співзасновник групи SOSка та дворазовий учасник Національного павільйону України на Венецйській бієнале Микола Рідний надав на аукціон свою роботу з серії "Українська готика", створену у 2007 році.

Микола Рідний. Серія "Українська готика"

Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка 2022 року Нікіта Кадан, який працює у різних мистецьких жанрах, віддав на благодійний продаж роботу Stand with Ukraine із серії "Repeating Speech", виконану вугіллям.

Нікіта Кадан. Stand with Ukraine

Художник Олексій Сай, який відомий своїм авторським винаходом Excel-Art та чиї роботи експонувались у Black Square Gallery, Saatchi Gallery, Bunsen Goertz Gallery, представив роботу Piece 2, що зроблена в техніці цифрового друку на алюмінії.

Олексій Сай. Piece 2

Уродженець Ужгорода Павло Керестей, який зараз живе і працює в Лондоні, передав для продажу на благодійність свою картину під назвою "Рівновага".

Павло Керестей. "Рівновага"

Роботу з серії "Львівський щоденник", створеної минулого року, передала УП одна з найвідоміших художниць Влада Ралко. Свою роботу вона виконала у традиційній для себе техніці - аквареллю та кульковою ручкою.

Влада Ралко. Робота з серії "Львівський щоденник"

Киянка Марія Сулименко, чиї роботи у минулому році були представлені на найстарішій у світі виставці-ярмарку творів мистецтва ArtCologne, надала на аукціон свою роботу, виконану аквареллю та гуашшю.

Марія Сулименко. Без назви

Одесит Ніколай Карабінович, двічі лауреат премії PinchukArtCentre (у 2018 та 2020), виставив на продаж колаж під назвою "Make russia small again! after Vakhtang Kebuladze".

Ніколай Карабінович. "Make russia small again! after Vakhtang Kebuladze"

Останнім лотом святкового аукціону УП став оновлений логотип видання – "Дон Кіхот Української правди", – створений відомим художником-ілюстратором Сергієм Майдуковим. Його стартова ціна – 750 доларів.