Дон Кіхот УП, Криволап, Ралко: що придбати на святковому аукціоні "Української правди"

З нагоди 23-го дня народження "Української правди" видання оголосило святковий благодійний аукціон. Всі кошти, зібрані на ньому, будуть витрачені на купівлю DJI Mavic 3T для 93-ої бригади "Холодний Яр". Розповідаємо, які твори від яких визнаних сучасних українських митців можна придбати.
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УП проводить мистецький аукціон у партнерстві з Voloshyn Gallery. Свої роботи для нього надали найвідоміші українські митці: Анатолій Криволап, Нікіта Кадан, Леся Хоменко, Сергій Майдуков, Влада Ралко, Олексій Сай та інші.
Аукціон стартував на Facebook-сторінці УП 17 квітня та триватиме тиждень – до 23 квітня. Придбати роботу того чи іншого автора можна за правилами класичного тихого аукціону: оголошуючи свою ставку, що має бути більшою, ніж ставка попереднього учасника. Стартова ціна картини вказана під кожною з робіт.
Один із найвідоміших художників українського сучасного мистецтва Анатолій Криволап передав для аукціону УП свою роботу "Зимова ніч". Картину, створену Криволапом цьогоріч, оцінюють у 7-10 тисяч доларів.
|Анатолій Криволап. "Зимова ніч"
Переможець конкурсу МУХі у 2012 році та номінант Премії PinchukArtCentre (2018) Євген Самборський надав свою акварельну роботу з серії "Все перемішалось".
|Євген Самборський. Робота з серії "Все перемішалось"
Авторка живописних робіт, інсталяцій, перформансів та відео, учасниця паралельної програми 59-ї La Biennale di Venezia 2022 року Леся Хоменко надає читачам УП можливість купити її роботу з серії "Леся Хоменко та її школа": в ній шматок тканини, на якому фарбою нанесене зображення, прикріплено до дерев'яної рами.
|Леся Хоменко. Робота з серії "Леся Хоменко та її школа"
Уродженець Харкова, співзасновник групи SOSка та дворазовий учасник Національного павільйону України на Венецйській бієнале Микола Рідний надав на аукціон свою роботу з серії "Українська готика", створену у 2007 році.
|Микола Рідний. Серія "Українська готика"
Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка 2022 року Нікіта Кадан, який працює у різних мистецьких жанрах, віддав на благодійний продаж роботу Stand with Ukraine із серії "Repeating Speech", виконану вугіллям.
|Нікіта Кадан. Stand with Ukraine
Художник Олексій Сай, який відомий своїм авторським винаходом Excel-Art та чиї роботи експонувались у Black Square Gallery, Saatchi Gallery, Bunsen Goertz Gallery, представив роботу Piece 2, що зроблена в техніці цифрового друку на алюмінії.
|Олексій Сай. Piece 2
Уродженець Ужгорода Павло Керестей, який зараз живе і працює в Лондоні, передав для продажу на благодійність свою картину під назвою "Рівновага".
|Павло Керестей. "Рівновага"
Роботу з серії "Львівський щоденник", створеної минулого року, передала УП одна з найвідоміших художниць Влада Ралко. Свою роботу вона виконала у традиційній для себе техніці - аквареллю та кульковою ручкою.
|Влада Ралко. Робота з серії "Львівський щоденник"
Киянка Марія Сулименко, чиї роботи у минулому році були представлені на найстарішій у світі виставці-ярмарку творів мистецтва ArtCologne, надала на аукціон свою роботу, виконану аквареллю та гуашшю.
|Марія Сулименко. Без назви
Одесит Ніколай Карабінович, двічі лауреат премії PinchukArtCentre (у 2018 та 2020), виставив на продаж колаж під назвою "Make russia small again! after Vakhtang Kebuladze".
|Ніколай Карабінович. "Make russia small again! after Vakhtang Kebuladze"
Останнім лотом святкового аукціону УП став оновлений логотип видання – "Дон Кіхот Української правди", – створений відомим художником-ілюстратором Сергієм Майдуковим. Його стартова ціна – 750 доларів.
|Сергій Майдуков. "Дон Кіхот Української правди"
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